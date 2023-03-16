«Жизнь не в приоритете»: Перинатальный центр Башкирии снова попал в скандал

В разговоре с Mkset Альфия З. подтвердила, что сестра сейчас находится в РКПЦ в довольно странной ситуации. По словам Альфии сама пациентка ещё не родила и попросту боится напрямую писать, так как опасается, что отношение к ней станет ещё хуже, а также «в принципе не знает куда и кому обращаться». Тем более, что рожать женщине еще рано — срок беременности всего 29 недель. Со слов женщины ее сестре предложили вариант дома делать уколы и пить таблетки.