«Жизнь не в приоритете»: Перинатальный центр Башкирии снова попал в скандал

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Mkset уже рассказывал о скандале в республиканском клиническом перинатальном центре Башкирии (далее РКПЦ), где сообщили о творящемся там якобы «беспределе». Руководство центра якобы ставит перед сотрудниками задачу «вымогать деньги с пациентом под видом пожертвований». Тогда с просьбой организовать проверку в Республиканском перинатальном центре и принять соответствующие меры к главе Башкирии в обратились в анонимном письме (копия есть в распоряжении редакции). У редакции нет подтверждения изложенным в письме сведениям, редакция направила соответствующие запросы. Однако, РКПЦ вновь попал в поле зрения СМИ.
Жительница Уфы Альфия З. (здесь и далее имя изменено — прим.ред) опубликовала комментарий под постом главы Башкирии Радия Хабирова с претензиями в адрес персонала Республиканского клинического перинатального центра в Уфе, который она обозначила по старинке 4 роддомом. Примечательно, что комментарий женщины поддержали 20 «лайками» в соцсети.
По словам женщины, она и раньше слышала много негатива о том, каково приходится пациентам перинатального центра. По рассказам знакомых женщины, ей рассказывали халатном отношении работников к пациентам, грубости, оскорблениях и переходе на личности. Женщина с ужасом слушала подобные истории и накануне столкнулась с ними лично, когда в перинатальный центр попала ее сестра.
— Сестру ночью привезли в 4й роддом с сильными болями в спине и периодическими схватками. В палату попала в 01:00, до 8:00 к ней никто не подходил проверить самочувствие, оказать помощь. Сестра ходила за работниками ползком, но её игнорировали. В палате очень холодно, одеяла ей не дали, постельное белье не дали. Вместо этого дали 2 простыни и сказали спать на подушке из клеенки. На просьбу дать одеяло ей сказали «у нас ничего нет, лежи так!», — сообщила Альфия и приложила фотографии постели застеленной клеенкой, сделанные во вторник 14 марта.
Посетовала Альфия З. и на антисанитарию в туалетах, а также попросила Радия Хабирова обратить внимание на перинатальный центр в целом. По ее словам в медицинском учреждении «есть врачи которые напрямую говорят, что жизнь пациента не в приоритете».
В ответ специалист Центра управления республикой (ЦУР) пообещал проработать вопрос об оказании медицинских услуг совместно с коллегами из Минздрава, и попросили убрать некую «первую фотографию из туалетной комнаты». Фотография действительно была удалена, однако корреспонденту Mkset удалось получить ее от Альфии З.
Также на обращение Альфия З. ответил Минздрав Республики Башкортостан попросив прислать данные ее сестры в личном сообщении на официальный аккаунт министерства. Уже представителю Минздрава Тагиру Гиззатуллину женщина ответила, что «сегодня утром видимо приехала проверка и все зашевелились».
— Теперь из-за жалобы сестру поставили перед фактом, чтоб она написала отказ и ехала туда где хорошая больница (по их словам). Отказ писать не будет, выписку попросила. Они стоят на своём и снимают с себя всю ответственность за её здоровье. Куда обращаться дальше я не знаю. Этот гадюшник пора бы закрыть мне кажется, — написала женщина.
Mkset обратился за комментариями по ситуации в пресс-службу Минздрава. В ведомстве обратили внимание на то, что в отличии от сестры у самой пациентки жалоб нет и в медучреждении она с ними ни к кому не обращалась. Также сама пациентка ничего не писала в соцсети.
— Республиканский клинический перинатальный центр — ведущее учреждение республики третьего уровня. Самый большой перинатальный центр в России (на 430 коечных мест). Ежегодно здесь рождаются более 10 тысяч младенцев (это более 30% от всех рожденных в республике). Республиканский перинатальный центр — это место по оказанию помощи беременным с различными патологиями: с сердечно-сосудистой, резус-конфликтной беременностью, с предложением плаценты, с наличием у плода врожденных патологий — со всех районов Республики Башкортостан, — рассказали об учреждении в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что при поступлении все пациентки (беременные женщины, роженицы) в Приемном отделении в любое время (дневное, ночное, выходные и праздничные дни) в обязательном порядке осматриваются врачом акушером-гинекологом, необходимость и отделение госпитализации согласовывается со старшим дежурным врачом. При госпитализации женщинам выдаются стерильные сорочка, халат. При поступлении в родовое отделение акушерки застилают постельное белье — в соответствии с требованиями СанПиН в родовом отделении допустимо использование матрасов и подушек только с непромокаемым покрытием. Врач акушер-гинеколог осматривает роженицу каждые 2 часа, при необходимости — чаще. В служебных помещениях ежедневно проводится уборка, текущая уборка — по мере необходимости.
В разговоре с Mkset Альфия З. подтвердила, что сестра сейчас находится в РКПЦ в довольно странной ситуации. По словам Альфии сама пациентка ещё не родила и попросту боится напрямую писать, так как опасается, что отношение к ней станет ещё хуже, а также «в принципе не знает куда и кому обращаться». Тем более, что рожать женщине еще рано — срок беременности всего 29 недель. Со слов женщины ее сестре предложили вариант дома делать уколы и пить таблетки.
— Её сейчас ищут куда определить. Сказали не тот случай чтоб у них лежать. Даже если и так, факт остаётся фактом. Скотское отношение к пациентам и антисанитария. С нашего района все едут в 4 роддом так как в Кушнаренково закрыли. И все кого я знаю, кто там рожал, рассказывают ужасные вещи, — поделилась Альфия.
У роженицы выявили проблемы неврологического характера — болит спина, однако по словам Альфии неврологическое отделение Республиканской клинической больницы отказывается её принимать. В районную же больницу женщину боятся принимать, потому что изначально в РКПЦ сказали угроза выкидыша.
Напоследок Альфия З. сказала, что сегодня ситуация уже несколько улучшилась.
— На следующее утро после жалобы сестра говорит все забегали, туалеты чистить начали в 6 утра и т. д. После зашли к ней и сказали пиши отказ и езжай в ту больницу где хорошо. Она сказала что отказ писать не будет, сказала чтоб выписали её. Врач сказал только отказ. Не хотят нести ответственность за произошедшее, — рассказывает Альфия и искренне не понимает какой из ситуации сейчас может быть выход, ведь никто не хочет принимать сестру, а в РКПЦ не хочет оставаться она сама.
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