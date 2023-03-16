За первый год работы МСП.РФ сервисами платформы воспользовались свыше 1,8 млн раз

На платформе МСП.РФ для предпринимателей доступно свыше 300 оцифрованных услуг и продуктов от российских регионов. За год с момента ее запуска на них поступило больше двадцати тысяч заявок от представителей бизнеса. Сервис “Производственная кооперация и сбыт” стал одним из наиболее востребованных. Он объединяет поставщиков и заказчиков из России и зарубежных стран. Данная технология позволила более 2 500 предприятиям получить поддержку. Также для зарегистрированных на платформе пользователей стал доступен сервис по проверке контрагентов. Им за год воспользовались свыше пятнадцати тысяч предпринимателей.