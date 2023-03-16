За первый год работы МСП.РФ сервисами платформы воспользовались свыше 1,8 млн раз

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Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:39
Они использовали размещенные на платформе продукты, сервисы и информацию больше 1,8 миллиона раз. Как сообщает РИА Новости, каждый пользователь, зарегистрированный на платформе МПС.РФ, использовал его в среднем больше 5,6 раза. Порядка 260 тысяч обращений относилось к заявкам на меры поддержки, льготным лизинговым и кредитным программам. Платформу запускали с целью предоставить каждому предпринимателю возможность получать необходимые меры поддержки в дистанционном формате.
По словам министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, платформа МСП.РФ также может стать действенным механизмом обратной связи представителей бизнеса с государством.
«Запуску цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого мы вместе с предпринимателями определили приоритетные услуги для цифровизации. В числе наиболее востребованных сервисов – «Региональные меры поддержки», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
На платформе МСП.РФ для предпринимателей доступно свыше 300 оцифрованных услуг и продуктов от российских регионов. За год с момента ее запуска на них поступило больше двадцати тысяч заявок от представителей бизнеса. Сервис “Производственная кооперация и сбыт” стал одним из наиболее востребованных. Он объединяет поставщиков и заказчиков из России и зарубежных стран. Данная технология позволила более 2 500 предприятиям получить поддержку. Также для зарегистрированных на платформе пользователей стал доступен сервис по проверке контрагентов. Им за год воспользовались свыше пятнадцати тысяч предпринимателей.
Разработкой цифровой платформой МСП.РФ занималась Корпорация МСП и Министерство экономического развития Российской Федерации. Развитие платформы осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.