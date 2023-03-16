В Уфе в результате игр с другом 13-летний мальчик оказался на операционном столе

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В социальных сетях Уфы и Башкирии стало распространяться сообщение о странном инциденте. В ходе игры, якобы без какого-либо злого умысла, пострадал мальчик-подросток.
Факт инцидента Mkset подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии, уточнив, что в Отдел полиции №3 Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о причинении мальчику телесных повреждений на улице Рабкоров.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Mkset обратился за комментарием по ситуации и в пресс-службу минздрава Башкирии. В ведомстве пояснили, что в настоящее время пациент в операционной, проводятся экстренные хирургические вмешательства на грудной клетке, левом плече. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.