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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В Уфе в результате игр с другом 13-летний мальчик оказался на операционном столе

16 марта 2023, 11:25
Фото: 1MI
Поножовщина хоть и была случайной, привела к серьезным последствиям.

В социальных сетях Уфы и Башкирии стало распространяться сообщение о странном инциденте. В ходе игры, якобы без какого-либо злого умысла, пострадал мальчик-подросток.

Факт инцидента Mkset подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии, уточнив, что в Отдел полиции №3 Управления МВД России по г. Уфе поступило сообщение о причинении мальчику телесных повреждений на улице Рабкоров.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Mkset обратился за комментарием по ситуации и в пресс-службу минздрава Башкирии. В ведомстве пояснили, что в настоящее время пациент в операционной, проводятся экстренные хирургические вмешательства на грудной клетке, левом плече. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дети#Происшествия
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