В Уфе в результате игр с другом 13-летний мальчик оказался на операционном столе

Mkset обратился за комментарием по ситуации и в пресс-службу минздрава Башкирии. В ведомстве пояснили, что в настоящее время пациент в операционной, проводятся экстренные хирургические вмешательства на грудной клетке, левом плече. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.