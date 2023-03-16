В Уфе расследуют странную смерть 20-летней пары в съемной квартире в Черниковке

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Пресс-служба Следкома по Башкирии сообщила о проверке, которую проводят следователи Калининского района Уфы. Поводом для проверки стала страшная находка в съемной квартире по улице Маяковского. Тела 20-летнего парня и 20-летней девушки не имели никаких признаков насильственной смерти.
Нашли пару еще 12 марта, место происшествие было осмотрено, а тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Также изъяли правоохранители некие “предметы”, которые будут исследовать эксперты. В ходе проверки предстоит установить обстоятельства страшного происшествия и опросить очевидцев.
Сегодня стало известно о происшествии в городе Екатеринбург. Там уроженец Башкирии и его супруга скончались при странных обстоятельствах в съемной квартире, а их маленькие дети, 3-летний сын и 3-месячная малышка-девочка трое суток пробыли взаперти с мертвыми родителями.