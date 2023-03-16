В Уфе расследуют странную смерть 20-летней пары в съемной квартире в Черниковке

Сегодня стало известно о происшествии в городе Екатеринбург. Там уроженец Башкирии и его супруга скончались при странных обстоятельствах в съемной квартире, а их маленькие дети, 3-летний сын и 3-месячная малышка-девочка трое суток пробыли взаперти с мертвыми родителями.