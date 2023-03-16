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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

В Уфе продлили ограничение движения транспорта вдоль реки Шугуровка до 23 марта

Сегодня, 11:23
Ограничение движения транспорта вдоль реки Шугуровка в Уфе продлено до 23 марта из-за таяния снега.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Ограничение было введено на участке от улицы Ушакова до улицы Хетагурова на период с 12 по 15 марта, но из-за теплой погоды и активного таяния снега было принято решение продлить ограничительные меры до 23 марта, - сообщает ufa.kp. Чиновники обратились к водителям с просьбой отнестись к временному ограничению с пониманием и использовать объездные пути.

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