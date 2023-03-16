В Уфе экс-начальник судебных приставов осужден на 5 лет за погашение долгов наличными

Более года руководитель отделения и его главный пристав предлагал должникам интересную возможность погасить долги, но не по официальным реквизитам их исполнительных производств, а через него. По какой-то причине гасить долги наличкой должники сообщали, несмотря на то, что обвиняемый сообщал, что сам внесет их на депозитный счет ФССП.