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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Уфе экс-начальник судебных приставов осужден на 5 лет за погашение долгов наличными

16 марта 2023, 12:45
Фото: 1MI
Мужчина придумал ловкую схему, с помощью которых заработал 600 тысяч рублей с 7 должников.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о приговоре, который за мошенничество с использованием служебного положения и за служебный подлог получил бывший начальник Уфимского отделения судебных приставов. Надо отметить, что с высокого поста его уволили уже после того, как прокуратура внесла соответствующее представление в адрес главы ФССП по Башкирии.

Более года руководитель отделения и его главный пристав предлагал должникам интересную возможность погасить долги, но не по официальным реквизитам их исполнительных производств, а через него. По какой-то причине гасить долги наличкой должники сообщали, несмотря на то, что обвиняемый сообщал, что сам внесет их на депозитный счет ФССП.

Надо полагать, что начальник приставов такими полномочиями не обладал. Но создавал видимость того, что все делается правильно и даже выдавал гражданам подложные квитанции о перечислении принятых денег в счет погашения долга. Такими манипуляциями он заработал за год 600 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал и даже частично возместил нанесенный ущерб, однако несмотря на это он получил реальный срок — 5 лет лишения свободы, который он будет отбывать в колонии общего режима. Под стражу бывшего начальника взяли в зале суда.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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