В десятом Югорском лыжном марафоне будут участвовать спортсмены из 40 регионов

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Лидерами по количеству спортсменов, заявленных на участие в марафоне, среди российских регионов стали Югра, Свердловская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Москва и Московская область, пишет muksun.fm.
На Югорский лыжный марафон за месяц до старта зарегистрировалось уже 2340 спортсменов. На прохождение самой длинной дистанции - 50 км классическим стилем - зарегистрировались 149 марафонцев, то же расстояние, но свободным стилем, намерен преодолеть 681 лыжник. Желающих пройти полумарафон на данный момент 757 человек. Все остальные участвуют в забеге на самой короткой дистанции — 5 км.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра традиционно выступает лидером среди регионов РФ по числу участников, уже сейчас от него зарегистрировалось 1400 участников. От Свердловской области представлено 255 спортсменов, регион занимает второе место, третье место у Тюменской области — 119 человек.
От Москвы и Московской области представлено такое же количество соревнующихся, как и от Ямало-Ненецкого автономного округа — по 96 человек, а Пермский край отстал от них всего на 3 участника.
От традиционных «лыжных» регионов Сибирского края – Томской, Омской и Новосибирской областей представлено 78, 34 и 36 спортсменов соответственно.
В оргкомитете Югорского лыжного марафона считают, что к старту соревнования количество участников станет гораздо больше.
«Мы ждем, что на старт выйдет более трех тысяч лыжников из разных регионов и стран, – регистрация продолжается», — поделился управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Югорский лыжный марафон, который проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года, организован правительством ХМАО - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО - Югры при партнерстве с банком «Открытие». Дата первого дня юбилейного, десятого марафона назначена на 7 апреля 2023 года, в этот день участники будут соревноваться в прохождении дистанции 50 км классическим стилем, 8 апреля состоится гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Регистрация на соревнования до 6 апреля открыта на сайте ugraloppet.ru.
Официальным информационным партнером Югорского лыжного марафона - 2023 является федеральный медиахолдинг 1MI.