В десятом Югорском лыжном марафоне будут участвовать спортсмены из 40 регионов

Югорский лыжный марафон, который проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года, организован правительством ХМАО - Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО - Югры при партнерстве с банком «Открытие». Дата первого дня юбилейного, десятого марафона назначена на 7 апреля 2023 года, в этот день участники будут соревноваться в прохождении дистанции 50 км классическим стилем, 8 апреля состоится гонка на все остальные дистанции свободным стилем. Регистрация на соревнования до 6 апреля открыта на сайте ugraloppet.ru.