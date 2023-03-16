В Башкирии с 16 по 18 марта температура воздуха составит от -10 до +9 градусов

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода ожидает жителей республики в ближайшие несколько дней. Так, температура воздуха в республике с четверга по субботу будет колебаться в пределах от -10 до +9 градусов Цельсия.
Сегодня, 16 марта, температура воздуха днем составит +3, +8 градусов. В ближайшие сутки синоптики не прогнозируют осадков, а также обещают умеренный южный ветер.
В пятницу, 17 марта, емпература воздуха ночью 0, -5 градусов. Местами до -10 градусов. Днем +4, +9 градусов. В этот день так же, как и в четверг не ожидается существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый.
В субботу, 18 марта, температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем 0, +5. Синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами порывистый.