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Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

В Башкирии с 16 по 18 марта температура воздуха составит от -10 до +9 градусов

16 марта 2023, 03:40
Фото: 1MI
Также прогнозируется умеренный ветер и небольшие осадки

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какая погода ожидает жителей республики в ближайшие несколько дней. Так, температура воздуха в республике с четверга по субботу будет колебаться в пределах от -10 до +9 градусов Цельсия.

Сегодня, 16 марта, температура воздуха днем составит +3, +8 градусов. В ближайшие сутки синоптики не прогнозируют осадков, а также обещают умеренный южный ветер.

В пятницу, 17 марта, емпература воздуха ночью 0, -5 градусов. Местами до -10 градусов. Днем +4, +9 градусов. В этот день так же, как и в четверг не ожидается существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый.

В субботу, 18 марта, температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем 0, +5. Синоптики обещают небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Ветер южный с переходом на северный умеренный, местами порывистый.

#Азамат Нухов#Погода
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