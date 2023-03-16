В Башкирии двое убили 3-летнего краснокнижного марала, поделили мясо и бросили шкуру

В Зилаирском районе Башкирии полиция раскрыла убийство краснокнижного животного — трехлетнего марала. На след преступления вышел инспектор ассоциации охотников и рыболовов Башкирии, он обнаружил в лесу пятна крови и останки животного. На место прибыли правоохранители по следам протекторов трактора нашли «охотников», 28-летнего и 33-летнего жителей деревни Иваново-Кувалат, которые признались в содеянном.