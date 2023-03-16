В Башкирии двое убили 3-летнего краснокнижного марала, поделили мясо и бросили шкуру

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Зилаирском районе Башкирии полиция раскрыла убийство краснокнижного животного — трехлетнего марала. На след преступления вышел инспектор ассоциации охотников и рыболовов Башкирии, он обнаружил в лесу пятна крови и останки животного. На место прибыли правоохранители по следам протекторов трактора нашли «охотников», 28-летнего и 33-летнего жителей деревни Иваново-Кувалат, которые признались в содеянном.
Поохотиться без разрешения, как оказалось, мужчины отправились на тракторе работодателя, увидев марала застрелили его и разделали прямо в лесу, мясо животного поделили, а следы преступения припорошили снегом, однако и это не помогло.
При обыске полицейские изъяли 60 килограмм мяса и охотничье ружье, нож, топор и транспортное средство. Теперь в отношении горе-охотников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.
В конце нынешнего года в Башкирии депутат сельсовета с приятелем удили спящего в берлоге медведя и в скоро времени будут осуждены.