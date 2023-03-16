В 2022 году Башкирия вошла в топ регионов с наибольшим числом пьяных преступлений

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Генеральная прокуратура Российской Федерации подвела итоги и опубликовала статистические данные о количестве преступлений, которые граждане совершали в состоянии алкогольного нарушения. Башкирия вошла в тройку регионов с самым большим в стране количеством таких правонарушений — 8 254. Обогнала, но с серьезным отрывом, Свердловская область с показателем 8 487 преступлений. «Лидером» сомнительного рейтинга стала соседняя Челябинская область и 8 669 преступлений.
Однако стоит отметить, что по сравнению с прошлогодними показателями Башкирия существенно улучшила свой результат и сократила количество более чем на 1200 преступлений, с 9 491 до 8 254 случаев.
Одновременно с этим Башкирия в конце прошлого года была признана самым трезвым регионом в Приволжском федеральном округе.
Не так давно аналитики обнародовали и конкретные пристрастия. Так за минувший год в республике Фаворитом среди потребителей за 2022 год стало пиво и пивные напитки, их потребление в республике увеличилось на 16,2%, составив до 61,5 литра в год на душу населения. Параллельно в республике зафиксировали и рост потребления крепких алкогольных напитков. Процент их потребления составил 4,5% — 7,4 литра в пересчете на душу населения. Что немаловажно, продажи алкоголя выросли в большинстве районов республики.