В 2022 году Башкирия вошла в топ регионов с наибольшим числом пьяных преступлений

Не так давно аналитики обнародовали и конкретные пристрастия. Так за минувший год в республике Фаворитом среди потребителей за 2022 год стало пиво и пивные напитки, их потребление в республике увеличилось на 16,2%, составив до 61,5 литра в год на душу населения. Параллельно в республике зафиксировали и рост потребления крепких алкогольных напитков. Процент их потребления составил 4,5% — 7,4 литра в пересчете на душу населения. Что немаловажно, продажи алкоголя выросли в большинстве районов республики.