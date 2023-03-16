Уфимцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Каждый год давать оценку работе представителей власти, а самых нерадивых отправлять в отставку предложила фракция «Новые люди» в Госдуме. В случае поддержки этого законопроекта жители Башкирии смогут напрямую оказывать влияние на управление регионом.
Онлайн-опрос такого рода предлагается проводить на «Госуслугах» с возможностью участия в нем любого человека. При этом нет необходимости в дополнительных бюджетных вливаниях, поскольку площадку уже адаптировали под подобные исследования.
Оцениваться будет то, как работают депутаты разных уровней, главы городов и губернаторы, то есть фактически все представители местной и региональной власти.
«У людей остается всё меньше возможностей показывать, как они относятся к власти. Такой возможностью были, например, прямые выборы мэров, но в большинстве городов РФ они были отменены. Как это было недавно сделано в Новосибирске. Мы были против, поскольку, когда отсутствует обратная связь, система не может нормально функционировать: многие чиновники на местах уже не помнят, что их главным работодателем являются сами жители. Поэтому мы предлагаем сделать так, чтобы люди сами давали оценку работе мэров и депутатов через «Госуслуги». Тогда уйдут лишняя бюрократия и сложности», — говорит один из авторов законопроекта, лидер Новых людей Алексей Нечаев.
Логика ясна. Губернаторов и депутатов разных уровней выбирают на пятилетний период. За это время отношение к человеку, занимающему тот или иной пост, может резко поменяться. По мнению Новых людей, с помощью ежегодной оценки власть сделается более близкой к людям, узнает о самых проблемных точках и сможет скорректировать планы работы. Если же за несколько лет это так и не будет сделано, чиновник может лишиться должности.
По мнению Нечаева, пока шкала оценок максимально простая. В случае одобрения законопроекта ее затем можно будет развивать. В итоге будет создана настоящая экосистема прямой демократии с участием людей.