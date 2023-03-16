Уфимцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»

«У людей остается всё меньше возможностей показывать, как они относятся к власти. Такой возможностью были, например, прямые выборы мэров, но в большинстве городов РФ они были отменены. Как это было недавно сделано в Новосибирске. Мы были против, поскольку, когда отсутствует обратная связь, система не может нормально функционировать: многие чиновники на местах уже не помнят, что их главным работодателем являются сами жители. Поэтому мы предлагаем сделать так, чтобы люди сами давали оценку работе мэров и депутатов через «Госуслуги». Тогда уйдут лишняя бюрократия и сложности», — говорит один из авторов законопроекта, лидер Новых людей Алексей Нечаев.