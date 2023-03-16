ТПП приглашает журналистов России на Форум деловых СМИ

На нем будут обсуждаться правовые основы и нюансы маркировки рекламы в интернете, текущие изменения в законодательстве и новые условия работы медиаиндустрии, в том числе в условиях стремительной цифровизации отрасли, вызовов больших данных и искусственного интеллекта. Отдельная секция будет посвящена вопросам PR в новой экономической реальности, в рамках которой будут обсуждаться новые тренды на рынке PR, переход с долгосрочных на краткосрочные пиар-стратегии, переформатирование работы с социальными сетями и роль СМИ в новой информационной парадигме.