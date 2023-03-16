ТПП приглашает журналистов России на Форум деловых СМИ

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Форум пройдет 6 апреля 2023 года Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
На нем будут обсуждаться правовые основы и нюансы маркировки рекламы в интернете, текущие изменения в законодательстве и новые условия работы медиаиндустрии, в том числе в условиях стремительной цифровизации отрасли, вызовов больших данных и искусственного интеллекта. Отдельная секция будет посвящена вопросам PR в новой экономической реальности, в рамках которой будут обсуждаться новые тренды на рынке PR, переход с долгосрочных на краткосрочные пиар-стратегии, переформатирование работы с социальными сетями и роль СМИ в новой информационной парадигме.
В форуме примут участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор Медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката «СТП МЕДИА» Игорь Потоцкий, декан Факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова, генеральный директор-главный редактор издательско-коммуникационной группы «Бизнес Диалог Медиа» Мария Суворовская, директор дирекции специальных проектов ОТР Сергей Ломакин, известные журналисты и эксперты в области СМИ со всей страны.
В завершение Форума состоится Церемония награждения победителей XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2022 года.
К участию приглашаются руководители пресс-служб и отделов по связям с общественностью и СМИ, редакторы и журналисты федеральных и региональных информационных агентств, газет, журналов, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий. Начало форума в 12.00, церемонии награждения — в 15.00.
Вход строго по паспортам. Аккредитация на форум по e-mail: [email protected].