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Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Странные смерти пар, скандал-перинатал, детская поножовщина и БОМЖи в Уфе и Башкирии

16 марта 2023, 17:00
Фото: 1MI
В одном материале попытались собрать самые важные новости от Mkset за 16 марта.

Утро началось с неприятных и страшных новостей. Две леденящие кровь истории о странной смерти пар и в обоих фигурирует найденный рядом с телами неизвестный порошок. Но каждая история достойна отдельного повествования.

Первая поистине вопиющая история произошла не в Башкирии, а в Екатеринбурге, там нашли уроженца Башкирии и его супругу. Их тела в съемной квартире нашли соседи, которые вскрыли дверь из-за потопа и детского плача. Дети, двухлетний мальчик и трехмесячная девочка три дня провели с мертвыми родителями, но сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

Второй случай произошел в Уфе, страшную находку в съемной квартире на Маяковского в Черниковке сделали еще 12 марта, однако известно о ней стало лишь сегодня. Двое молодых 20-летних людей были найдены без признаков насильственной смерти, а рядом с ними снова порошок.

Mkset сегодня опубликовал историю спасения мужчины, который несколько дней пугал уфимцев своим видом и даже оголенными частями тела, лежа на оживленной остановке. Ничего в «борьбе» не помогало, но в итоге помогло кое-что неожиданное — человеческое неравнодушие и доброта.

Еще один большой материал посвящен странной (и уже не первой) истории из перинатального центра в Уфе. Сестра беременной женщины, которая с угрозой выкидыша оказалась в РКПЦ показала горы мусора в туалете и постель без клеенки. Показала все эти непотребства женщина в комментариях на странице у Радия Хабирова, однако сотрудники ЦУРа попросили удалить фото из туалета. Мы его нашли и опубликовали.

Завершался день еще одной леденящей кровь историей. Двое школьников после уроков отправились в гости к одному из них. Что было дальше — пока есть только предположения. Но факт остается фактом, один из ребят попал на операционный стол с ножевым ранением в тяжелом состоянии. Источник знакомый с ситуацией рассказал, какую причину ранения называет тот мальчик, который не пострадал.

#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество
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