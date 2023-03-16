Странные смерти пар, скандал-перинатал, детская поножовщина и БОМЖи в Уфе и Башкирии

Завершался день еще одной леденящей кровь историей. Двое школьников после уроков отправились в гости к одному из них. Что было дальше — пока есть только предположения. Но факт остается фактом, один из ребят попал на операционный стол с ножевым ранением в тяжелом состоянии. Источник знакомый с ситуацией рассказал, какую причину ранения называет тот мальчик, который не пострадал.