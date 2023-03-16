Стартовал приём заявок на конференцию «УГМК-ТЕХНО» — 2023

«УГМК-ТЕХНО» консолидирует реальную, сформулированную в задачах, производственную потребность и широкую воронку участников с идеями, что позволяет молодым специалистам заявить о себе, представить проекты и получить поддержку со стороны руководства на внедрение своих разработок в жизни компаний. Компании горно-металлургического комплекса, в свою очередь, поделятся лучшими практиками и решениями в индустрии. Следует отметить, что часть идей из докладов участников прошлого года уже реализованы или находятся в стадии внедрения.