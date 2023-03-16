Стало известно, какие автомобильные дороги отремонтируют в Уфе в 2023 году

Напомним, ранее Региональный фонд капитального ремонта опубликовал адресный перечень подъездов, в которых в этом году пройдет капитальный ремонт 172 из этих подъездов размещены в 54 уфимских МКД. Суммарно в 2023 году в Башкирии планируется отремонтировать 752 подъездов в 274 многоквартирных домах, 172 подъезда из их числа размещены в 54 уфимских МКД.