Стало известно, какие автомобильные дороги отремонтируют в Уфе в 2023 году

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Администрация Уфы публикует список автомобильных дорог, ремонт которых запланирован на 2023 год. Так, в этом году ремонтные мероприятия затронут 11 улиц башкирской столицы. Соответствующий документ был опубликован ранее на сайте администрации.
Напомним, ранее Региональный фонд капитального ремонта опубликовал адресный перечень подъездов, в которых в этом году пройдет капитальный ремонт 172 из этих подъездов размещены в 54 уфимских МКД. Суммарно в 2023 году в Башкирии планируется отремонтировать 752 подъездов в 274 многоквартирных домах, 172 подъезда из их числа размещены в 54 уфимских МКД.