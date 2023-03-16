mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Стало известно, какие автомобильные дороги отремонтируют в Уфе в 2023 году

16 марта 2023, 03:20
Фото: 1MI
В этом году в перечень вошли 11 дорожных участков

Администрация Уфы публикует список автомобильных дорог, ремонт которых запланирован на 2023 год. Так, в этом году ремонтные мероприятия затронут 11 улиц башкирской столицы. Соответствующий документ был опубликован ранее на сайте администрации.

  • Новороссийская на участке от Центральной до дороги Дема — Затон: начало работ — май, завершение — четвертый квартал 2023 года.
  • Льва Толстого: начало работ — май, завершение — четвертый квартал 2023 года.
  • Галле на участке от проспекта Октября до Рихарда Зорге: начало работ — май, завершение — четвертый квартал 2023 года.
  • Рижская: начало работ — май, завершение — четвертый квартал 2023 года.
  • Менделеева на участке от Обской до Караидельской: начало работ — май, завершение — четвертый квартал 2023 года.
  • Шафиева на участке от Парковой до въезда во двор у жилого дома №14 по Шафиева: начало работ — май, завершение — четвертый квартал 2023 года.
  • Демьяна Бедного на участке от Глазовской до пересечения с транспортной развязкой: начало работ — май, завершение — четвертый квартал 2023 года.
  • Пушкина на участке от Цюрупы до Аксакова: начало работ — май, завершение — третий квартал 2024 года.
  • Тротуар по Ленина на участке от Пушкина до Кирова: начало работ– май, завершение — третий квартал 2024 года.
  • Капитальный ремонт водопропускной трубы на дороге Черкассы — Вотикеево: начало работ — май, завершение — третий квартал 2024 года.
  • Чернышевского на участке от Пархоменко до здания жилого дома №122 по Чернышевского: начало работ — май, завершение — третий квартал 2024 года.

Напомним, ранее Региональный фонд капитального ремонта опубликовал адресный перечень подъездов, в которых в этом году пройдет капитальный ремонт 172 из этих подъездов размещены в 54 уфимских МКД. Суммарно в 2023 году в Башкирии планируется отремонтировать 752 подъездов в 274 многоквартирных домах, 172 подъезда из их числа размещены в 54 уфимских МКД.

#Город#Азамат Нухов
Подпишитесь
Жителям нескольких регионов России начали выдавать повестки
Вчера, 12:14
Сложная обстановка или ниже нормы? Специалисты дали прогноз по паводку в Башкирии
Вчера, 09:19
Убийца трех студенток из Башкирии получил пожизненный срок
Вчера, 06:53
В Уфе из-за реконструкции полностью закроют движение по улице Октябрьской Революции
Вчера, 03:30
В Башкирии у детей обнаружили заболевание, от которого нет лекарства
Вчера, 03:52
Замять дело не получится: мать из Башкирии требует найти виновных в смерти первенца
11 марта 10:54