Россияне используют для сбережений юань чаще, чем евро

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Как передают “Известия”, в прошлом году свои сбережения перевели в юань 17% физических лиц, тогда как в евро держат деньги только восемь процентов граждан.
Участники рынка также рассказали, что в несколько раз выросли и вклады в юанях. Санкции ограничили выбор граждан в линейке сберегательных продуктов, и «китаец» стал тихой гаванью.
При этом отмечается, что на валюту КНР могут оказывать давление потенциальный конфликт на Тайване и торговые войны.