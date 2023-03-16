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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Россияне используют для сбережений юань чаще, чем евро

Сегодня, 07:58
Китайский юань вытеснил евро из тройки самых популярных валют у россиян для сбережений.

Как передают “Известия”, в прошлом году свои сбережения перевели в юань 17% физических лиц, тогда как в евро держат деньги только восемь процентов граждан.

Участники рынка также рассказали, что в несколько раз выросли и вклады в юанях. Санкции ограничили выбор граждан в линейке сберегательных продуктов, и «китаец» стал тихой гаванью.

При этом отмечается, что на валюту КНР могут оказывать давление потенциальный конфликт на Тайване и торговые войны.

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