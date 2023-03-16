Повестку в военкомат вручили депутату, не вставшему во время гимна

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
В военном комиссариате уточнили, что повестка нужна просто для сверки данных воинского учета, пишет RT со ссылкой на РИА Новости. Известно, что кроме Лепендина, ее получил еще один депутат.
«Повестка вручена для сверки персональных данных, адрес, дети. Я уже посетил военкомат сегодня с утра. Сверили, и все», — рассказал Александр Лепендин.
Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов подтвердил информацию о факте вручения повесток.