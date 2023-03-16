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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Песков: 17 марта состоится совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя

Сегодня, 13:56
День воссоединения Крыма с Россией уже совсем скоро, в связи с этим президент РФ Владимир Путин запланировал целый ряд мероприятий, все они пройдут на этой неделе.

Как передает RT, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне годовщины, 17 марта, Путин проведет совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Мероприятие пройдет в режиме ВКС, и по словам Пескова, это будет «рабочее, субстантивное совещание»

Непосредственно на День воссоединения полуострова с Российской федерацией, 18 марта, запланирована еще одна видеоконференция.

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