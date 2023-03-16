Песков: 17 марта состоится совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Как передает RT, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне годовщины, 17 марта, Путин проведет совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Мероприятие пройдет в режиме ВКС, и по словам Пескова, это будет «рабочее, субстантивное совещание»
Непосредственно на День воссоединения полуострова с Российской федерацией, 18 марта, запланирована еще одна видеоконференция.