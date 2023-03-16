Песков: 17 марта состоится совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя

День воссоединения Крыма с Россией уже совсем скоро, в связи с этим президент РФ Владимир Путин запланировал целый ряд мероприятий, все они пройдут на этой неделе.