«От него даже вши сбежали»: Как в Уфе спасали бездомного заживо гнившего на остановке

Азамат Зиннуров поделился универсальными правилами действий для тех, кто хочет помочь человеку на улице. И среди этих правил есть вполне неожиданные — такие как например принцип согласия. Ведь никто не в силах помочь человеку, который сам не готов получить эту помощь. Однако даже если вы уверены, что человеку нужна помощь, есть лишь одна ситуация, в которой согласие не требуется — опасность для жизни, то есть если человек без сознания, ранен или уснул на морозе.