«От него даже вши сбежали»: Как в Уфе спасали бездомного заживо гнившего на остановке

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В Уфе, на остановке «Театр Кукол» женщина наткнулась на мужчину похожего на бездомного. Он сидел со спущенными штанами и пытался прямо на месте справить нужду, мусорил и пах. Уфимка была возмущена, ведь по ее словам, через остановку проходит много детей. Она обратилась в экстренные службы, но на ее вызов никто не приезжал в течении 15 минут и она была вынуждена уйти, оставив жалобу на странице Радия Хабирова в соцсети.
Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Орджоникидзевского района ответил женщине на жалобу, что информация была направлена в Управление МВД России по Уфе с просьбой принять меры. Однако меры принимать было уже поздно.
В редакцию Mkset обратилась уфимка Диана Шангареева. Женщина сама год назад перенесла инсульт и не понаслышке знает о том, каково это — оказаться беспомощным. Диана заметила, что на остановке в десятке метров от элитного жилого комплекса лежит мужчина. Не ходит и не попрошайничает, а просто лежит. Не совсем «невидимка» — рядом с ним лежал какой-то провиант, которым его кто-то подкармливал и разный мусор. Сердце женщины дрогнуло.
Она стала подкармливать его и продумывала как бы помочь ему справиться с таким незавидным положением.
— Я побоялась звонить в полицию или скорую. Подошла к нему сама, но на контакт он не шел. Да, не проявлял агрессии, но и разговорить его не получилось. Вернулась домой, дождалась мужа, приготовила горячей еды и попросила супруга по мужски поговорить с мужчиной, который лежит на остановке и почти не шевелится, — рассказала Диана.
План женщины сработал. С ее супругом бездомный заговорил, назвался то ли Вячеславом, то ли Владиславом Геннадьевичем, разобрать его речь было сложно. Сказал, что ему 30 лет, хотя возраст мужчины казалось определить невозможно — Диана показала его фото — он сильно зарос. Алкоголем он него не пахло, что нередко встречается у бездомных. Оказалось, что он даже не курит.
Прохожие, видевшие как Диана хлопочет вокруг бездомного реагировали с недоумением.
— Что вы ерундой занимаетесь? Он сам с Бульвара славы, квартира «трешка», семья есть, — решил продемонстрировать то ли свою осведомленность, то ли фантазию, один из наблюдателей.
Диана однако не слишком сердобольному уфимцу не поверила и стала искать информацию в интернете о том как же она может помочь человеку в такой жизненной ситуации. Поиск привел ее к материалу Mkset о похожей истории в уфимской Черниковке. Там же она нашла наш telegram-канал и с помощью предложки связалась с редакцией.
Редакция Mkset оперативно связалась с Министерство семьи, труда и соцзащиты, а также Республиканским центр помощи лицам БОМЖ (ГБУ РКСЦ) на Колгуевской. Оказалось, что там историю с «Театра Кукол» уже слышали. Как сказал, исполняющий обязанности руководителя ГБУ РКСЦ Азамат Зиннуров по оказанию помощи лицам без определённого места жительства, об этом мужчине буквально «трезвонили со всех утюгов».
Уже была попытка забрать бездомного, но в первый раз сделать этого не получилось. Мужчина матерился и сопротивлялся, а женщины выехавшие на место, решили не рисковать. Вторую попытку осуществляли уже совместно с полицейскими. На помощь сотрудникам центра пришли сотрудники Орджоникидзевского РОВД. Попытка «с подкреплением» удалась.
Азамат Зиннуров признался, что этот бездомный, а точнее его состояние, очень впечатлило персонал центра. Сам Азамат, который уже более 5 лет работает с бездомными и повидал немало подобных «клиентов» был шокирован состоянием вновь прибывшего.
— Не знаю как это описать, даже не знаю как вы это описывать будете, но у него экскременты были даже на голове. На удивление даже вшей на нем не было, видимо даже они с него сбежали. Начали раздевать его, подстелив картон, он был агрессивен и боялся нас. Кричал, чтобы мы вернули его джинсы, а там от джинсов даже буквы «д» нет. Одно название. Ботинки снимали буквально с кожей. Причем он даже не кричал от боли, видимо у него от холода настолько снизилась чувствительность, что он даже боли не чувствовал.
Даже после помывки в душе от него сильно пахло. Этот запах прекрасно знают врачи, работающие в гнойной хирургии — запах гниющей плоти, который ни с чем не перепутаешь. Знают его и работники центра, которые предположили, что у мужчины гангрена и ноги, вероятнее всего придется ампутировать. Однако это будут решать уже врачи 22 больницы в Уфе, куда и отправили бездомного по очевидным показаниям.
За несколько часов. что Вячеслав пробыл в центре его отмыли, постригли и покормили. Если когда его раздевали он противился, матерился и требовал вернуть его на «его остановку», то напившись горячего чаю и поняв, что ему ничего не угрожает, рассказал свою обрывчатую версию событий.
Представился мужчина Вячеславом Геннадьевичем Меняйленко. Назвал даже дату рождения — 9 января 1985 года. С его слов он из Ижевска. Вспомнил, что у него есть мать и двоюродная сестра. Сейчас специалисты центра пытаются выйти на родственников мужчины, но надежд особых не питают.
— Из центра его забрала скорая помощь и увезла в 22 больницу. Тут многое зависит от того как с ним будут работать врачи, возможно будет какая-то работа, которая выявит психические недуги и мужчину отправят в профильное учреждение, если же психиатрия не тот профиль, то мужчину вернут в центр и работать с ним будут уже там. Однако мы полагаем, что какие-то расстройства у мужчины все-таки есть, — объясняет Азамат Зиннуров.
Что было бы с Вячеславом без внимания к нему неравнодушной горожанки Дианы, которая не смогла пройти мимо? Учитывая то, что увидели сотрудники центра помощи, на улице продержался бы он не долго.
Диана рассказала, что Вячеслав такой в округе не один. В лесу на Блюхера бездомные не просто живут, а кучкуются, прячутся от полиции. Удивительно, что такая картина разворачивается, не на окраине Уфы, а буквально по соседству с одной из главных улиц города — проспектом Октября.
Вот уж поистине город контрастов. Элитные жилые комплексы и гниющие граждане без определенного места жительства по соседству. Диана говорит, что живет здесь всю жизнь и постоянно наблюдает такую картину.
— Сейчас такие жестокие подростки, сами знаете эти ужасные истории, нельзя такого допускать, живой же человек. Сейчас собак с улицы забирают, чипируют и стерилизуют, а как же люди? — недоумевает Диана.
Женщина волнуется за дальнейшую судьбу Вячеслава. Переживает как бы он опять не оказался на улице. Mkset продолжит следить за судьбой Вячеслава и будет передавать новости о мужчине его спасительнице.
Диана, убеждена, что необходимо помогать тем, кто оказался в такой сложной жизненной ситуации из которой самостоятельно выбраться очень тяжело.
— Больше всего меня поразило, что на улице никто не обращает внимание на то, что рядом лежит человек. Проспект Октября, оживленная остановка, а всем все равно. Ведь не надо его вести домой. Но почему бы не выяснить, кто он, как он тут оказался, нужна ли ему помощь, — взывает Диана горожан к социальной ответственности и милосердию.
Mkset уже не первый раз занимается подобными историями, о которых рассказывают неравнодушные горожане. Их не пугает запах и возможная агрессия бездомных. Они видят в человеке жизнь, которая в гуманистическом обществе все еще остается высшей ценностью.
Азамат Зиннуров поделился универсальными правилами действий для тех, кто хочет помочь человеку на улице. И среди этих правил есть вполне неожиданные — такие как например принцип согласия. Ведь никто не в силах помочь человеку, который сам не готов получить эту помощь. Однако даже если вы уверены, что человеку нужна помощь, есть лишь одна ситуация, в которой согласие не требуется — опасность для жизни, то есть если человек без сознания, ранен или уснул на морозе.
— Скорую помощь, как и обычно, нужно вызывать по телефону 112 или 103. Но придется дождаться приезда бригады, порой это приходится делать неоднократно, если бригада отказалась забирать человека, которому точно нужна помощь, на это можно пожаловаться через электронную приемную минздрава, указав номер бригады. Но стоит отметить, что опасность оценивают именно медики, — объясняет Азамат Зиннуров.
Наш собеседник напоминает прописную истину — нельзя давать бездомным деньги! Только еда и горячие напитки. Иначе есть риск, что бездомный может потратить деньги на алкоголь, в надежде согреться. Если человек просит у вас денег на билет домой, направьте его в наш центр, соцработники могут помочь отыскать родных и отправить человека домой, даже в другой регион.
— Если у вас получилось выйти на контакт с человеком, расскажите ему о том, что ему могут бесплатно помочь и без документов, главное, чтобы он приехал к нам. В этом вы можете помочь ему, либо доставив до центра, либо позвонив нам, — напоминает Азамат и о том, что бездомным необходимо знать, что есть места, где им дадут и еду и ночлег, помоют и постригут и помогут восстановить документы, а при желании устроить на работу или связываться с родственниками, — бесплатно мы оказываем также медицинскую помощь (в рамках своих возможностей) и юридическую помощь.
Подытожим тем, что если вы опасаетесь, что человек может быть опасен, то потратьте время на то, чтобы им занялись правоохранители или медики. Да, порой для этого нужно приложить усилия и совершить не один звонок, потратив свое время, но так вы спасете человеческую жизнь и дадите человеку главное — шанс.
Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства находится в Уфе, по адресу Колгуевская, 29. Связаться можно по телефону +7 347 287-28-66.