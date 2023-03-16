ОМК рассказала о корпоративном волонтерстве на I форуме добровольцев в Уфе

— Только в прошлом году в акциях и мероприятиях благовещенского завода ОМК участвовали почти три тысячи волонтеров: это и наши сотрудники, и активные горожане. Ежегодно количество активистов в нашем волонтерском движении растет. Мы совершенствуем программу социальной поддержки волонтеров и НКО, добавляя новые направления, обучающие блоки, у нас появляются новые активисты, проекты, направленные на решение важных социальных и экологических задач. В 2023 году продолжим улучшать качество жизни в Благовещенске через долгосрочные социальные инвестиции и социальные программы, поддерживать малый бизнес и волонтеров, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.