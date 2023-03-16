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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

ОМК рассказала о корпоративном волонтерстве на I форуме добровольцев в Уфе

16 марта 2023, 10:34
Фото: ОМК
Объединенная металлургическая компания (ОМК) представила опыт по развитию корпоративного волонтерства на первом форуме добровольцев Башкортостана в Уфе.

Представители ОМК рассказали, как развивают корпоративное волонтерство в Благовещенске, где находится арматурный завод компании, и как поддерживают сотрудников-активистов. В 2022 году в мероприятиях компании приняли участие почти 9500 волонтеров, среди них 3000 волонтеров из Благовещенска.

С 2015 года в компании реализуют программу корпоративного волонтерства. Сотрудники могут принять участие в событийном и проектном добровольчестве, экологическом волонтерском движении или стать донором крови. Эта программа помогает вовлекать сотрудников ОМК в решение социальных и экологических проблем территорий и реализовать им свои лидерские качества.

В конкурсе «ОМК-Партнерство» сотрудникам предприятий предоставляют возможность предложить свой проект и получить грант до 50 тысяч рублей. В Благовещенске сотрудники с 2015 года реализовали 15 инициатив на 1,1 млн рублей грантов, выделенных ОМК. Так, работники помогают одиноким пенсионерам предприятия, людям с инвалидностью, детям-сиротам. Помогают восстанавливать городские объекты культуры, благоустраивать и озеленять территории, очищать водоемы.

Фото: ОМК
Фото: ОМК

Сотрудники ОМК в Благовещенске регулярно проводят экологические акции по сбору и переработке мусора. В прошлом году в ОМК запустили собственное экологическое волонтерское движение, к которому в Благовещенске присоединились более 100 человек. Они, к примеру, помогли провести в порядок городской стадион после летнего сезона соревнований. Организованный волонтером Дмитрием Морозовым плоггинг-забег (экологическое движение, при котором бег трусцой сочетают со сбором мусора) помог собрать более 100 кг мусора, который потом рассортировали и передали на переработку.

Кроме этого, волонтеры ОМК в Благовещенске участвуют в благотворительных акциях фонда «ОМК-Участие» (основан в 2008 году по инициативе руководителей и сотрудников ОМК), помогая собирать в школу детей из многодетных и неблагополучных семей, поддерживая сборы в поддержку детей с инвалидностью, становятся донорами крови.

Дополнительным стимулом для волонтеров стала возможность получать звезды корпоративной программы «Звездная команда» и обменивать их на приятные подарки. Также в рамках мотивационной программы волонтерства сотрудники могут принять участие в добровольческих слетах, обучении, реализовать свой волонтерский проект, масштабировать его в НКО или социальное предпринимательство, стать лидерами в своих городах и поселках.

— Только в прошлом году в акциях и мероприятиях благовещенского завода ОМК участвовали почти три тысячи волонтеров: это и наши сотрудники, и активные горожане. Ежегодно количество активистов в нашем волонтерском движении растет. Мы совершенствуем программу социальной поддержки волонтеров и НКО, добавляя новые направления, обучающие блоки, у нас появляются новые активисты, проекты, направленные на решение важных социальных и экологических задач. В 2023 году продолжим улучшать качество жизни в Благовещенске через долгосрочные социальные инвестиции и социальные программы, поддерживать малый бизнес и волонтеров, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Сотрудники ОМК в Благовещенске регулярно проводят экологические акции по сбору и переработке мусора. В прошлом году в ОМК запустили собственное экологическое волонтерское движение, к которому в Благовещенске присоединились более 100 человек. Они, к примеру, помогли провести в порядок городской стадион после летнего сезона соревнований. Организованный волонтером Дмитрием Морозовым плоггинг-забег (экологическое движение, при котором бег трусцой сочетают со сбором мусора) помог собрать более 100 кг мусора, который потом рассортировали и передали на переработку.

Кроме этого, волонтеры ОМК в Благовещенске участвуют в благотворительных акциях фонда «ОМК-Участие» (основан в 2008 году по инициативе руководителей и сотрудников ОМК), помогая собирать в школу детей из многодетных и неблагополучных семей, поддерживая сборы в поддержку детей с инвалидностью, становятся донорами крови.

Дополнительным стимулом для волонтеров стала возможность получать звезды корпоративной программы «Звездная команда» и обменивать их на приятные подарки. Также в рамках мотивационной программы волонтерства сотрудники могут принять участие в добровольческих слетах, обучении, реализовать свой волонтерский проект, масштабировать его в НКО или социальное предпринимательство, стать лидерами в своих городах и поселках.

— Только в прошлом году в акциях и мероприятиях благовещенского завода ОМК участвовали почти три тысячи волонтеров: это и наши сотрудники, и активные горожане. Ежегодно количество активистов в нашем волонтерском движении растет. Мы совершенствуем программу социальной поддержки волонтеров и НКО, добавляя новые направления, обучающие блоки, у нас появляются новые активисты, проекты, направленные на решение важных социальных и экологических задач. В 2023 году продолжим улучшать качество жизни в Благовещенске через долгосрочные социальные инвестиции и социальные программы, поддерживать малый бизнес и волонтеров, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

#Андрей Королев#Новости#Общество
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