На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа автоматизировали процесс дробления руды

— Раньше, например, в случае поломки вентилятора мы вызывали электрослесаря и ждали, пока он выведет в ремонт вентилятор — только после этого мы могли запустить конвейер в работу. А сейчас мы сами можем дистанционно на мнемосхеме АРМ оператора заблокировать работу вентилятора. Это гораздо быстрее и удобнее, — добавила про преимущества АСУТП оператор пульта управления Наталья Кириллова.