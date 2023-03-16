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Updated Сегодня, 09:35

На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа автоматизировали процесс дробления руды

16 марта 2023, 09:35
Фото: УГОК
В дробильном отделении обогатительной фабрики мониторинг технологических параметров и управление процессом дробления руды теперь производится с автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП).

Программно-технический комплекс АСУТП в автоматическом режиме выполняет запуск дробилок и конвейеров, осуществляет контроль над их работой и выводит все данные на информационные панели оператора и технологов отделения.

— В процессе реализации проекта были модернизированы контрольно-измерительные приборы и датчики, установленные на технологическом оборудовании. Действующие локальные автоматизированные системы, в том числе системы безопасности, были интегрированы в единую систему с возможностью дистанционного управления оборудованием с автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора, — рассказал начальник цеха автоматизации и метрологии Марат Муслимов.

На большом экране операторской дробильного отделения в текущем режиме видна работа всего технологического оборудования, включая такие параметры как уровень загрузки рудой перегрузочных течек, что позволяет своевременно среагировать на возможное пересыпание материала.

— Раньше, например, в случае поломки вентилятора мы вызывали электрослесаря и ждали, пока он выведет в ремонт вентилятор — только после этого мы могли запустить конвейер в работу. А сейчас мы сами можем дистанционно на мнемосхеме АРМ оператора заблокировать работу вентилятора. Это гораздо быстрее и удобнее, — добавила про преимущества АСУТП оператор пульта управления Наталья Кириллова.

АСУТП дробильного отделения в будущем планируется интегрировать в создаваемую автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ), как основу системы управления производством обогатительной фабрики.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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