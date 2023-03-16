Мэр Уфы подписал распоряжение о дате последнего звонка для 11-классников в 2023 году

В прошлом году Последний звонок в Уфе традиционно прозвенел 25 мая на новой площадке — нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Там в прошлом году ребята танцевали вальс и участвовали в танцевальном флешмобе. Нынешняя программа праздника и место его проведения в документе не указано.