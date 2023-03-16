Мэр Уфы подписал распоряжение о дате последнего звонка для 11-классников в 2023 году

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
На сайте мэрии Уфы опубликовано распоряжение за подписью мэра города Ратмира Мавлиева о дате проведения общегородского «Последнего школьного звонка» для выпускников 11-х классов. В нынешнем мае мероприятие состоится 19 мая.
Заместителю главы Гуллярие Ялчикаевой поручено разработать, утвердить и довести до всех ответственных лиц план подготовки и проведения торжества, посвященного окончанию учебного года и школьной поры.
В прошлом году Последний звонок в Уфе традиционно прозвенел 25 мая на новой площадке — нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Там в прошлом году ребята танцевали вальс и участвовали в танцевальном флешмобе. Нынешняя программа праздника и место его проведения в документе не указано.