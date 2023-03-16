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Мэр Уфы подписал распоряжение о дате последнего звонка для 11-классников в 2023 году

16 марта 2023, 12:26
Фото: 1MI

Последний звонок для выпускников 11-классников из Уфы в 2023 году прозвучит 19 мая

Главы районов должны будут совместно с ведомствами организовать безопасность мероприятия.

На сайте мэрии Уфы опубликовано распоряжение за подписью мэра города Ратмира Мавлиева о дате проведения общегородского «Последнего школьного звонка» для выпускников 11-х классов. В нынешнем мае мероприятие состоится 19 мая.

Заместителю главы Гуллярие Ялчикаевой поручено разработать, утвердить и довести до всех ответственных лиц план подготовки и проведения торжества, посвященного окончанию учебного года и школьной поры.

В прошлом году Последний звонок в Уфе традиционно прозвенел 25 мая на новой площадке — нижней площадке Конгресс-холла «Торатау». Там в прошлом году ребята танцевали вальс и участвовали в танцевальном флешмобе. Нынешняя программа праздника и место его проведения в документе не указано.

#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дети#Общество
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