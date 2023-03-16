Капитан «Реала» Бензема продлит контракт с клубом до 2024 года

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французскую прессу.
По данным источника, новый договор нападающего будет рассчитан до 2024 года. Официально об этом объявят в ближайшее время.
Бензема – капитан команды. Он выступает за «сливочных» с 2009 года и помог клубу 5 раз выиграть Лигу чемпионов и 4 раза – чемпионат Испании.
Будучи футболистом «Реала», форвард становился обладателем «Золотого мяча», а также лучшим бомбардиром сезона в ЛЧ