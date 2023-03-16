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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Капитан «Реала» Бензема продлит контракт с клубом до 2024 года

Сегодня, 15:43
Форвард «Реала» Карим Бензема договорился с руководством о продлении контракта.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французскую прессу.

По данным источника, новый договор нападающего будет рассчитан до 2024 года. Официально об этом объявят в ближайшее время.

Бензема – капитан команды. Он выступает за «сливочных» с 2009 года и помог клубу 5 раз выиграть Лигу чемпионов и 4 раза – чемпионат Испании.

Будучи футболистом «Реала», форвард становился обладателем «Золотого мяча», а также лучшим бомбардиром сезона в ЛЧ



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