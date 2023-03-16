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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:30

Башкирия вошла в число 35 регионов, где мужчины начали получать повестки в военкоматы

16 марта 2023, 07:12
Фото: 1MI
Мужчин вызывают для уточнения данных или на военные сборы.

«Новые Известия» со ссылкой на известного юриста и правозащитника Павла Чикова сообщают о том, что повестки в военкомат получили жители 35 регионов и среди них есть и республика Башкортостан. Помимо Башкирии в списке много «соседей» по Приволжскому федеральному округу — Пензенская область, Татарстан, республика Марий-Эл, Чувашия, Ульяновская и Саратовская области, центр ПФО Нижегородская область и Пермский край.

Речь идет о повестках для уточнения данных или призыв на сборы. Павел Чиков удивлен получением повесток на военные сборы, так как такие сборы могут проводиться только после указа президента. Однако такой указ нигде не опубликован.

Как сообщал 15 марта Mkset в военных комиссариатах практику вручения повесток объясняют необходимостью «актуализировать данные воинского учета». Эту же позицию озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ответивший на вопрос о повестках сообщением о том, что данные необходимо уточнять и актуализировать и в этих рамках постоянно ведется работа. Также добавил Песков и то, что «никаких обсуждений насчет новой волны мобилизации не ведется».

 

Жителям нескольких регионов России начали выдавать повестки
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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