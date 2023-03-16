Башкирия вошла в число 35 регионов, где мужчины начали получать повестки в военкоматы

Как сообщал 15 марта Mkset в военных комиссариатах практику вручения повесток объясняют необходимостью «актуализировать данные воинского учета». Эту же позицию озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, ответивший на вопрос о повестках сообщением о том, что данные необходимо уточнять и актуализировать и в этих рамках постоянно ведется работа. Также добавил Песков и то, что «никаких обсуждений насчет новой волны мобилизации не ведется».