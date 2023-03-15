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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Жителям нескольких регионов России начали выдавать повестки

15 марта 2023, 12:14
Фото: 1MI
Ситуацию прокомментировали в военкоматах.

По информации СМИ, в России возобновилась выдача повесток. На данный момент это коснулось граждан Воронежской, Липецкой и Пензенской области.

В военных комиссариатах вручение повесток объясняют необходимостью «актуализировать данные воинского учета».

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заверивший, что «никаких обсуждений насчет новой волны мобилизации не ведется».

— Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять — и в этих рамках ведется постоянная работа, — отметил Дмитрий Песков.

Напомним, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Жители субъектов РФ получали повестки с требованием явиться в военкомат для «сверки данных». Официально частичная мобилизация в Башкирии закончилась в ноябре, о чем сообщил глава республики Радий Хабиров. Однако, кроме устных заявлений приказ о завершении мобилизации не подписан президентом до сих пор.

Однако вопреки завершению мобилизационных мероприятий жители Башкирии продолжили получать повестки. Так, местный жители опубликовал в соцсетях фото повестки с датой явки 17 ноября. Позднее это опроверг телеграм-канал «Война с фейками», отметивший, что после заявлений президента и министра обороны об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации выданные ранее повестки (даже в том случае, если они были выданы в октябре с приглашением прибыть в военкомат в ноябре) теряют свою силу.

В ноябре замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что граждан, призванных на службу по призыву в этом году не будут отправлять в зону проведения СВО, а также в такие регионы, как Луганская и Донецкая народные республики, Запорожье и Херсонщину. Аналогичным образом прокомментировал ситуацию военный комиссар РБ Михаил Блажевич, отметивший, что «никакой необходимости привлекать призывников к мобилизации нет».

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#Азамат Нухов
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