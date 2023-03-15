Жителям нескольких регионов России начали выдавать повестки

Однако вопреки завершению мобилизационных мероприятий жители Башкирии продолжили получать повестки. Так, местный жители опубликовал в соцсетях фото повестки с датой явки 17 ноября. Позднее это опроверг телеграм-канал «Война с фейками», отметивший, что после заявлений президента и министра обороны об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации выданные ранее повестки (даже в том случае, если они были выданы в октябре с приглашением прибыть в военкомат в ноябре) теряют свою силу.