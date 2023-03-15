Жителям нескольких регионов России начали выдавать повестки

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По информации СМИ, в России возобновилась выдача повесток. На данный момент это коснулось граждан Воронежской, Липецкой и Пензенской области.
В военных комиссариатах вручение повесток объясняют необходимостью «актуализировать данные воинского учета».
Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заверивший, что «никаких обсуждений насчет новой волны мобилизации не ведется».
— Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять — и в этих рамках ведется постоянная работа, — отметил Дмитрий Песков.
Напомним, что 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Жители субъектов РФ получали повестки с требованием явиться в военкомат для «сверки данных». Официально частичная мобилизация в Башкирии закончилась в ноябре, о чем сообщил глава республики Радий Хабиров. Однако, кроме устных заявлений приказ о завершении мобилизации не подписан президентом до сих пор.
Однако вопреки завершению мобилизационных мероприятий жители Башкирии продолжили получать повестки. Так, местный жители опубликовал в соцсетях фото повестки с датой явки 17 ноября. Позднее это опроверг телеграм-канал «Война с фейками», отметивший, что после заявлений президента и министра обороны об окончании мероприятий в рамках частичной мобилизации выданные ранее повестки (даже в том случае, если они были выданы в октябре с приглашением прибыть в военкомат в ноябре) теряют свою силу.
В ноябре замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что граждан, призванных на службу по призыву в этом году не будут отправлять в зону проведения СВО, а также в такие регионы, как Луганская и Донецкая народные республики, Запорожье и Херсонщину. Аналогичным образом прокомментировал ситуацию военный комиссар РБ Михаил Блажевич, отметивший, что «никакой необходимости привлекать призывников к мобилизации нет».