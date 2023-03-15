В Уфе из-за реконструкции полностью закроют движение по улице Октябрьской Революции

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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В период с 18 по 20 марта в Уфе будет полностью перекрыто движение по улице Октябрьской Революции. В частности, ограничения коснутся участков на пересечении с улицами Воровского и Сочинской. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Сообщается, что движение будет ограничено из-за работ по реконструкции улицы. В указанный период там появятся предупреждающие дорожные знаки. Также горожанам порекомендовали заранее предусмотреть возможные пути объезда данного участка.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня. 15 марта, в Уфе пройдут массовые проверки водителей. Профилактические мероприятия затронут водителей общественного транспорта: автобусов и маршрутных такси.