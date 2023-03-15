В Уфе из-за реконструкции полностью закроют движение по улице Октябрьской Революции

В период с 18 по 20 марта в Уфе будет полностью перекрыто движение по улице Октябрьской Революции. В частности, ограничения коснутся участков на пересечении с улицами Воровского и Сочинской. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.