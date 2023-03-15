В Москве завершили расследование уголовного дела против «брата» жены Радия Хабирова

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Updated Сегодня, 05:10
В Москве завершилось расследование дела Романа Бабояна. Ранее мужчина называл себя братом супруги главы Башкирии Радий Хабирова. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что следователи УВД по Западному округу Москвы предъявили 45-летнему Роману Бабояну обвинение в окончательной редакции в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Родиной Бабояна является Майкоп, однако он уже длительное время проживает в Москве. При этом якобы называл себя братом Каринэ Хабировой. Подробнее о бизнесе Бабояна Mkset рассказывал здесь.
В 2017 году некий бизнесмен якобы взял взаймы у Бабояна 22 миллиона рублей. Позднее он вернул деньги с процентами, но Бабоян, по версии полицейских, допечатал к уже исполненному договору текст о том, что предприниматель взял у него еще один займ в 150 млн рублей. Двумя годами позднее Бабоян направил заявление в суд и в полицию с требованием, чтобы тот вернул ему долг с процентами, сумма которых к тому моменту составила порядка 7,5 миллиарда рублей.
Примечательно, что в 2021 году первая инстанция иск удовлетворила, однако после решение было обжаловано в Мосгорсуде. Так, судебная коллегия отправила договор займа на экспертизу в Российский федеральный центр судебной экспертизы Минюста России, по результатам которой документ был признан подложным. Подтверждает это и вторая проверка.
В частности, экспертиза показала, что договор беспроцентного займа был изготовлен путем монтажа — к уже имеющемуся печатному тексту с подписями и рукописными записями на лицевой стороне был допечатан текст.