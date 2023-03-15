В Москве завершили расследование уголовного дела против «брата» жены Радия Хабирова

В 2017 году некий бизнесмен якобы взял взаймы у Бабояна 22 миллиона рублей. Позднее он вернул деньги с процентами, но Бабоян, по версии полицейских, допечатал к уже исполненному договору текст о том, что предприниматель взял у него еще один займ в 150 млн рублей. Двумя годами позднее Бабоян направил заявление в суд и в полицию с требованием, чтобы тот вернул ему долг с процентами, сумма которых к тому моменту составила порядка 7,5 миллиарда рублей.