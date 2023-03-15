В ДТП в Уфе пострадал 15-летний подросток, переходивший дорогу на красный свет

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Днем ранее в центре Уфы произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате инцидента пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.
Сообщается, что в ходе движения по улице Ленина водитель автобуса «НефАЗ» допустил наезд 15-летнего подростка. Примечательно, что тот проигнорировал правила дорожного движения и переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Подросток отделался ушибами и был отпущен после оказания медицинской помощи.
Ранее в Уфе было зарегистрировано ДТП, в котором пострадала восьмилетняя девочка. Ребенок катался на не оборудованной горке в селе Нагаево, после чего оказался под колесами автомобиля.
Также ранее в ДТП в Башкирии пострадала восьмилетняя девочка, переходившая дорогу в неположенном месте. Ребенка госпитализировали с тяжёлыми травмами. Позднее её состояние прокомментировали медики