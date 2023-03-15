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Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

В ДТП в Уфе пострадал 15-летний подросток, переходивший дорогу на красный свет

15 марта 2023, 08:30
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе
Пешеходу потребовалась помощь медиков

Днем ранее в центре Уфы произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате инцидента пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе. 

Сообщается, что в ходе движения по улице Ленина водитель автобуса «НефАЗ» допустил наезд 15-летнего подростка. Примечательно, что тот проигнорировал правила дорожного движения и переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе

Подросток отделался ушибами и был отпущен после оказания медицинской помощи. 

Ранее в Уфе было зарегистрировано ДТП, в котором пострадала восьмилетняя девочка. Ребенок катался на не оборудованной горке в селе Нагаево, после чего оказался под колесами автомобиля. 

Также  ранее в ДТП в Башкирии пострадала восьмилетняя девочка, переходившая дорогу в неположенном месте. Ребенка госпитализировали с тяжёлыми травмами. Позднее её состояние прокомментировали медики

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#Азамат Нухов#Происшествия
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