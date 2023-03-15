В больницах Башкортостана внедряют технологии искусственного интеллекта от Сбера

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Аппарат для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации главному врачу Центральной районной больницы с. Языково Алмазу Загидуллину 15 марта передал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов. Вручение состоялось в администрации Благоварского района. В мероприятии принял участие и глава муниципального образования Марат Юсупов.
«Цифровой ФАП» — это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. С его помощью можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Кроме того, по видеоконференцсвязи медицинский работник сможет получить консультацию смежных специалистов, а также отправить медицинские данные приборов для обработки искусственным интеллектом и постановки диагноза в учреждения регионального уровня или Медицинский цифровой диагностический центр СберМедИИ.
— Аппаратно-программный комплекс «Цифровой ФАП» позволяет проводить своевременную и качественную диагностику пациентов. Это настоящий прорыв в области медицины, который для Башкирии, где много удаленных населенных пунктов, имеет особую важность, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
— Приятно отметить, что Языковская районная больница первая в республике получила такое оборудование. С его помощью можно эффективно проводить первичный осмотр и плановую диспансеризацию населения. Благодарю команду Сбера за полезный и очень нужный подарок. В ближайшее время наши фельдшеры начнут тестировать новинку, — прокомментировал глава Администрации Благоварского района Марат Юсупов.
— Приборы и интегрированная в комплекс система поддержки принятия врачебных решений имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора. Скрининговые системы с использованием технологий искусственного интеллекта помогают своевременно выявить пациентов с патологиями, не допустить развития хронических заболеваний, а также приоритизировать клинические случаи по степени тяжести. Анализ ЭКГ с помощью ИИ повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований, от чего нередко может зависеть жизнь человека, — подчеркнула главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) СберМедИИ Наталья Филимонова.