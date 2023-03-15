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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В Башкирии у детей обнаружили заболевание, от которого нет лекарства

15 марта 2023, 03:52
Фото: 1MI

У детей, вернувшихся в Башкирию из Египта, выявили случаи кори

Известно, что дети не были привиты

В Башкирии у детей, отдыхавших ранее в Египте, обнаружили корь. Дети не были привиты. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Сообщается, что в настоящий момент специалисты надзорного ведомства определили круг контактных лиц. Была проведена экстренная иммунизация: сейчас они находятся под присмотром медиков.

— Корь — остря вирусная инфекция, для которой характерна высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори отличается высокой летучестью. Вирус может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов — одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома, — проинформировали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что единственным способом защититься от заболевания является прививка. Медикаментозное лечение заболевания невозможно по причине того, что на сегодняшний день лекарственных средств для лечения кори не существует. Также в ведомстве обратились к родителям с с призывом сделать привить от кори своих детей, добавив, что прививки проводятся в поликлиниках по месту проживания бесплатно.

Напомним, ещё один случай заболевания корью был зарегистрирован в республике несколькими днями ранее. Заболевание выявили у ребенка, прибывшего в Башкирию из Таджикистана.

#Азамат Нухов#Общество
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