В Башкирии сотрудницы Росгвардии получили условные сроки за хищение 4 млн рублей

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Башкирии две сотрудницы вневедомственной охраны получили условные сроки за хищение четырех миллионов рублей. Женщины работали в финансовом отделе и при начислении зарплат сотрудникам выписывали денежные средства несуществующим сотрудникам, под именами которых скрывались их же родственники. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.
Сообщается, что начальница финансово-экономического отдела и экс-главбух территориального отдела вневедомственной охраны — филиала ФКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РБ» действовали в период с 2017 по 2021 год. Женщины направляли в казначейство реестры на выплату зарплаты, включив в них в качестве работников своих родственников и указав реквизиты их счетов.
В настоящий момент подсудимые признаны виновными в мошенничестве, а также изготовлении и использовании распоряжений о переводе денежных средств. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 5 месяцев условно, с испытательным срокам в 2 года. Также осужденные должны выплатить сумму причиненного ущерба.