В Башкирии сотрудницы Росгвардии получили условные сроки за хищение 4 млн рублей

В настоящий момент подсудимые признаны виновными в мошенничестве, а также изготовлении и использовании распоряжений о переводе денежных средств. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 5 месяцев условно, с испытательным срокам в 2 года. Также осужденные должны выплатить сумму причиненного ущерба.