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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Башкирии сотрудницы Росгвардии получили условные сроки за хищение 4 млн рублей

15 марта 2023, 06:32
Фото: 1MI
Женщины, работавшие в финансовом отделе, начисляли зарплаты несуществующим сотрудникам

В Башкирии две сотрудницы вневедомственной охраны получили условные сроки за хищение четырех миллионов рублей. Женщины работали в финансовом отделе и при начислении зарплат сотрудникам выписывали денежные средства несуществующим сотрудникам, под именами которых скрывались их же родственники. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

Сообщается, что начальница финансово-экономического отдела и экс-главбух территориального отдела вневедомственной охраны — филиала ФКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РБ» действовали в период с 2017 по 2021 год. Женщины направляли в казначейство реестры на выплату зарплаты, включив в них в качестве работников своих родственников и указав реквизиты их счетов.

В настоящий момент подсудимые признаны виновными в мошенничестве, а также изготовлении и использовании распоряжений о переводе денежных средств. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца и 2 года 5 месяцев условно, с испытательным срокам в 2 года. Также осужденные должны выплатить сумму причиненного ущерба.

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