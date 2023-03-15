В Башкирии девочка, катавшаяся на не оборудованной горке, попала под колеса машины

Сообщается, что инцидент произошел минувшим вечером в селе Нагаево. Предположительно, что 44-летний уфимец допустил наезд на девочку, которая скатилась с горки на ледянке. При этом подчеркивается, что ребенок катался на не оборудованной горки без взрослых.