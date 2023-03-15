В Башкирии девочка, катавшаяся на не оборудованной горке, попала под колеса машины

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В Уфе катание с не оборудованной горки едва не обернулось трагедией — восьмилетняя девочка скатилась на ледянке прямо под колеса автомобиля. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что инцидент произошел минувшим вечером в селе Нагаево. Предположительно, что 44-летний уфимец допустил наезд на девочку, которая скатилась с горки на ледянке. При этом подчеркивается, что ребенок катался на не оборудованной горки без взрослых.
Напомним, ранее в ДТП в Башкирии пострадала восьмилетняя девочка, переходившая дорогу в неположенном месте. Ребенка госпитализировали с тяжёлыми травмами. Позднее её состояние прокомментировали медики
Также ранее в Дёмском районе Уфы в ДТП пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, ребенок решил перейти через дорогу в неположенном месте. По словам водителя, ребенок буквально выскочил на проезжую часть из-за сугроба.