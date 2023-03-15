В 2023 году проблему обманутых дольщиков в Башкирии полностью решат, но есть одно но

Так по данным заместителя министра Ковшова есть все шансы на то, что проблема, которая годами терзает обманутых граждан, будет окончательно решена уже в текущем году. На это есть основания рассчитывать, в случае, если федеральный Фонд развития территорий выделит средства, размер их однако заместитель министра не озвучил. Назвал Артем Ковшов и момент, который может воспрепятствовать восстановлению прав граждан, но это уже форс-мажорное обстоятельство, которое замминистра обозначил как «если не случится „никаких серьезных экономических потрясений“.