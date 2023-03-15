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Published Сегодня, 14:31

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Updated Сегодня, 14:34

В 2023 году проблему обманутых дольщиков в Башкирии полностью решат, но есть одно но

15 марта 2023, 14:31
Фото: 1MI
Воспрепятствовать полной ликвидации проблемы могут только «серьезные экономические потрясения».

В парламенте Башкирии прошло заседание комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию на котором выступил заместитель министра строительства республики Артем Ковшов. Озвучил он крайне позитивные новости для тех, кто попал в число обманутых дольщиков.

Так по данным заместителя министра Ковшова есть все шансы на то, что проблема, которая годами терзает обманутых граждан, будет окончательно решена уже в текущем году. На это есть основания рассчитывать, в случае, если федеральный Фонд развития территорий выделит средства, размер их однако заместитель министра не озвучил. Назвал Артем Ковшов и момент, который может воспрепятствовать восстановлению прав граждан, но это уже форс-мажорное обстоятельство, которое замминистра обозначил как «если не случится „никаких серьезных экономических потрясений“.

На заседании были озвучены и интересные данные о том, что в Башкирии были выявлены и несколько эпизодов незаконного включения дольщиков в реестр обманутых. Так некоторые люди пользуются ситуацией и пытаются нажиться на чужой беде.

Напомним, обманутые дольщики в Башкирии с нетерпением ждут какого-либо разрешения своих «квартирных вопросов». Так дольщики ЖК «Московский», который так и не достроил экс-депутат Горсовета Уфы Кирилл Бадиков и его ГК «Госстрой», под каждым постом Радия Хабирова требуют проведения наблюдательного совета и решения их проблемы. Между тем вскоре Бадиков и два топ-менеджера компании получат окончательное обвинительное заключение по делу о миллиардном мошенничестве.

 

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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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