Убийца трех студенток из Башкирии получил пожизненный срок

По версии следствия, в сентябре 2021 Александр Лазарев увидел незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет через окно квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома в Гае Оренбургской области. Спустя несколько часов он проник в квартиру, где снчала изнасиловал, а после забил девушек ножом. Отмечается, что одной из девушек, несмотря на множественные ранения, удалось выбежать из квартиры, однако Лазарев сумел догнать её — девушка скончалась во дворе жилого дома.