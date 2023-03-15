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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Убийца трех студенток из Башкирии получил пожизненный срок

15 марта 2023, 06:53
Фото: СК России
В 2021 году мужчина изнасиловал и зарезал трех девушек, приехавших в Оренбургскую область из Башкирии

Александр Лазарев, убивший в 2021 году трех студенток из Башкирии, получил пожизненный срок. Об этом сообщает телеграм-канал «Оренбургский городовой».

По версии следствия, в сентябре 2021 Александр Лазарев увидел незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет через окно квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома в Гае Оренбургской области. Спустя несколько часов он проник в квартиру, где снчала изнасиловал, а после забил девушек ножом. Отмечается, что одной из девушек, несмотря на множественные ранения, удалось выбежать из квартиры, однако Лазарев сумел догнать её — девушка скончалась во дворе жилого дома.

Александр Лазарев получил пожизненный срок, отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим. Помимо этого суд также обязал 29-летнего Лазарева выплатить родственникам погибших по два миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

#Общество#Азамат Нухов
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