Стоимость проезда на двух маршрутах в Уфе с 15 марта вырастит до 35 рублей

Стоимость проезда на маршруте №167 выросла до 35 рублей при оплате наличными либо банковской картой, при этом стоимость проезда по карте «Алга» составит 30 рублей. Стоимость поездки на маршруте №258, в свою очередь, составит 35 рублей вне зависимости от способа оплаты.