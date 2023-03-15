Стоимость проезда на двух маршрутах в Уфе с 15 марта вырастит до 35 рублей

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
С 15 марта поднимется стоимость проезда на двух автобусных маршрутах. В частности, речь идёт о маршрутах №167 «Уфимский ДОК — ЖК Цветы Башкирии» и №258 «Микрорайон „Серебряный ручей“ — Уфимский ДОК». Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Стоимость проезда на маршруте №167 выросла до 35 рублей при оплате наличными либо банковской картой, при этом стоимость проезда по карте «Алга» составит 30 рублей. Стоимость поездки на маршруте №258, в свою очередь, составит 35 рублей вне зависимости от способа оплаты.
Как пояснили перевозчик «Автомиг», изменение стоимости связано с с возросшими ценами на запчасти, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также ростом лизинговых платежей.