Школьное питание «бесплатников» в Уфе станет стоить дороже даже на дистанционке

Школьное питание в Уфе нередко попадает в поле зрения СМИ. Родители и дети жалуются на то, что питание детей холодное и невкусное, министерство образования сетует на пищевые привычки детей привыкших к фаст-фуду и «вкусняшкам». Однако жалобы нередко бывают и на размер порций, дети и хотели бы гречки, макарон и пюре, но нередко эту полезную еду подают либо холодной, либо крошечными порциями. Возможно увеличение финансирования положительным образом повлияет на ситуацию.