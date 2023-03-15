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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Школьное питание «бесплатников» в Уфе станет стоить дороже даже на дистанционке

15 марта 2023, 12:42
Фото: 1MI
Указ утверждающий новые тарифы подписал мэр города Ратмир Мавлиев.

На сайте мэрии Уфы опубликован важный документ, напрямую касающийся горячего питания, которое в школах предоставляют бесплатно младшим школьникам с 1 по 4 класс, а также льготникам, которые бесплатно питаются и обучаясь в среднем и старшем школьном звене. К категории льготников относятся дети из многодетных и малоимущих семей.

Оказывается, стоимость завтраков, обедов и полдников возросла уже с начала наступившего 2023 года. Так младшеклассники, которые всегда, в независимости от принадлежность к льготной категории, с 1 января завтракают за 63,8 рубля, обедают за 71,8 рубль, полдничают за 45 рублей.

Старшее и среднее звено в школе, с 5 по 11 класс, завтракают за 60 рублей, обедают за 70 и полдничают за 45 рублей, как и малыши.

Бюджет будет выделять больше средств и на питание детей, которые прибыли в Уфу из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в статусе вынужденных переселенцев и живут в пунктах временного размещения. С 1 января там на завтрак для каждого школьника выделяют 78,2 рублей, на обед — 89,4 рубля.

Важно отметить, что в случае если ученик переходит на дистанционное обучение сэкономленные деньги нужно использовать на повышение качества или же увеличение кратности бесплатного питания учащихся 1-4 классов.

Школьное питание в Уфе нередко попадает в поле зрения СМИ. Родители и дети жалуются на то, что питание детей холодное и невкусное, министерство образования сетует на пищевые привычки детей привыкших к фаст-фуду и «вкусняшкам». Однако жалобы нередко бывают и на размер порций, дети и хотели бы гречки, макарон и пюре, но нередко эту полезную еду подают либо холодной, либо крошечными порциями. Возможно увеличение финансирования положительным образом повлияет на ситуацию.

Детская доза: 25 макарошек и крошечное мясо подают на обед за 85 рублей в школе Уфы
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Дети#Общество
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