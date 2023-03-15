Ратмир Мавлиев рассказал когда на улицах Уфы нанесут разметку и попросил не нарушать

Рассказал мэр Уфы и о договоренности с министерством транспорта Башкирии о том, что цифра эта должна расти. Она уже растет, так по данным Ратмира Мавлиева в 2022 году на 87 участках улично-дорожной сети была нанесена разметка на площади 130 тыс. кв. м. Увеличено в нынешнем году и финансирование на разметку дорог.