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Updated Сегодня, 14:49

Ратмир Мавлиев рассказал когда на улицах Уфы нанесут разметку и попросил не нарушать

15 марта 2023, 14:46
Фото: telegram-канал Ратмира Мавлиева
Весна неизбежно наступит и городу понадобится обновление разметки на дорогах, в том числе и вафельной, которая стала нововведением прошлого года.

Весна идет, весне дорогу. А дороге — разметку. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях рассказал о планах города по нанесению разметки на дорогах. Работы уже запланированы на конец апреля, ведь нужна подходящая погода. Нынешней весной общая площадь разметки составит 150 тыс. кв. м на 130 участках дорог.

Рассказал мэр Уфы и о договоренности с министерством транспорта Башкирии о том, что цифра эта должна расти. Она уже растет, так по данным Ратмира Мавлиева в 2022 году на 87 участках улично-дорожной сети была нанесена разметка на площади 130 тыс. кв. м. Увеличено в нынешнем году и финансирование на разметку дорог.

— Самое главное — безопасность дорожного движения. Продолжим также нанесение вафельной разметки, прошу не нарушать, — обратился к горожанам мэр.
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#Новости Уфы#Город#Ирина Деревянчук
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