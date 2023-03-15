Ратмир Мавлиев рассказал когда на улицах Уфы нанесут разметку и попросил не нарушать

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Весна идет, весне дорогу. А дороге — разметку. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях рассказал о планах города по нанесению разметки на дорогах. Работы уже запланированы на конец апреля, ведь нужна подходящая погода. Нынешней весной общая площадь разметки составит 150 тыс. кв. м на 130 участках дорог.
Рассказал мэр Уфы и о договоренности с министерством транспорта Башкирии о том, что цифра эта должна расти. Она уже растет, так по данным Ратмира Мавлиева в 2022 году на 87 участках улично-дорожной сети была нанесена разметка на площади 130 тыс. кв. м. Увеличено в нынешнем году и финансирование на разметку дорог.
— Самое главное — безопасность дорожного движения. Продолжим также нанесение вафельной разметки, прошу не нарушать, — обратился к горожанам мэр.