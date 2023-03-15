Прямой авиарейс из Уфы в Минеральные воды начнет выполняться уже с 27 марта

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Прямые авиарейсы из Уфы в Минеральные воды запустят уже с 27 марта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — в понедельник и в четверг. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Utair».
Сообщается, что время пребывания в воздухе составит порядка 3 часов 10 минут. Время вылета из уфимского аэропорта — 16:30, из Минеральных вод — 18:55.
Как отметил президент авиакомпании Олег Семенов, в настоящее время «Utair» концентрируется на увеличении числа рейсов в курортные города, добавляя, что при необходимости для уфимских пассажиров могут внести в расписание дополнительные рейсы.
Напомним, ранее стало известно о запуске прямых авиаперелётов из Уфы в Ереван. Первый рейс из уфимского аэропорта в столицу Армении отправится уже 27 марта. Также в марте состоялся запуск прямого авиарейса из Уфы в Минск.