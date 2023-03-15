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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Прямой авиарейс из Уфы в Минеральные воды начнет выполняться уже с 27 марта

15 марта 2023, 10:56
Фото: 1MI
Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам

Прямые авиарейсы из Уфы в Минеральные воды запустят уже с 27 марта. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — в понедельник и в четверг. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Utair».

Сообщается, что время пребывания в воздухе составит порядка 3 часов 10 минут. Время вылета из уфимского аэропорта — 16:30, из Минеральных вод — 18:55.

Как отметил президент авиакомпании Олег Семенов, в настоящее время «Utair» концентрируется на увеличении числа рейсов в курортные города, добавляя, что при необходимости для уфимских пассажиров могут внести в расписание дополнительные рейсы.

Напомним, ранее стало известно о запуске прямых авиаперелётов из Уфы в Ереван. Первый рейс из уфимского аэропорта в столицу Армении отправится уже 27 марта. Также в марте состоялся запуск прямого авиарейса из Уфы в Минск.

 

#Азамат Нухов
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