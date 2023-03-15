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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Продажи премиальных автомобилей в России выросли в феврале

Сегодня, 09:14
В феврале текущего года продажи премиальных марок автомобилей в России существенно возросли. Крупнейший рост по сравнению с январем был зафиксирован у Mercedes-Benz (+28%), BMW (+23%) и Tesla (+21%). При этом Mercedes-Benz стал лидером по количеству продаж - было продано 500 автомобилей (+28,2%).

Как пишет газета “Известия”, BMW и Tesla идут следом, при этом по количеству продаж BMW опережает Mercedes-Benz (525 авто). Однако, рост объема продаж наиболее высок у Tesla (+20,59%).

Leхus занял четвертое место в рейтинге по количеству продаж (266 авто), показав рост в 18%. Затем следуют Audi и Porsche - 206 (+15%) и 132 (+5%) автомобилей соответственно; Genesis (129; +12%), Land Rover (126; +9%), Cadillac (57; +9,62%) и Volvo (30; +11,11%).

Стоит отметить, что в Россию поставки и продажи премиальных автомобилей удалось обеспечить за счет дилеров, которые воспользовались каналами параллельного импорта. Таким образом, увеличение объема продаж автомобилей в этом сегменте может говорить об увеличении покупательской способности населения.

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