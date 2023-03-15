Продажи премиальных автомобилей в России выросли в феврале

В феврале текущего года продажи премиальных марок автомобилей в России существенно возросли. Крупнейший рост по сравнению с январем был зафиксирован у Mercedes-Benz (+28%), BMW (+23%) и Tesla (+21%). При этом Mercedes-Benz стал лидером по количеству продаж - было продано 500 автомобилей (+28,2%).