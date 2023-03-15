Продажи премиальных автомобилей в России выросли в феврале

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Как пишет газета “Известия”, BMW и Tesla идут следом, при этом по количеству продаж BMW опережает Mercedes-Benz (525 авто). Однако, рост объема продаж наиболее высок у Tesla (+20,59%).
Leхus занял четвертое место в рейтинге по количеству продаж (266 авто), показав рост в 18%. Затем следуют Audi и Porsche - 206 (+15%) и 132 (+5%) автомобилей соответственно; Genesis (129; +12%), Land Rover (126; +9%), Cadillac (57; +9,62%) и Volvo (30; +11,11%).
Стоит отметить, что в Россию поставки и продажи премиальных автомобилей удалось обеспечить за счет дилеров, которые воспользовались каналами параллельного импорта. Таким образом, увеличение объема продаж автомобилей в этом сегменте может говорить об увеличении покупательской способности населения.