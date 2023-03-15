Налоговая служба раскрыла сколько в Башкирии миллиардеров по данным за 2022 год

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
«РБК-Уфа» выяснил у Федеральной налоговой службы РФ по Башкирии количество миллиардеров в республике. Количество граждан, чей задекларированный доход в минувшем году превысил 1 миллиард рублей — 18 человек. Самый богатый из миллиардеров — обладатель 7,8 миллиардов рублей. Изданию в ФНС дополнительно сообщили о том, что столь впечатляющую прибыль налогоплательщик получил участвуя в деятельности зарубежной компании.
Рассказали в ФНС изданию и о миллионерах, а точнее раскрыли количество тех, кто за 2022 год задекларировал доходы на сумму от 1 млн рублей до 10 млн рублей — в ведомстве насчитали 56 тысяч таких граждан.
До миллиона рублей заработали большинство подавших декларацию, таких деклараций было подано 428 тысяч. Сумма налога, подлежащая уплате, за прошлый год в республике выросла на 74,8% и составила более 2 млрд рублей.