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Published Сегодня, 15:49

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Updated Сегодня, 15:52

Налоговая служба раскрыла сколько в Башкирии миллиардеров по данным за 2022 год

15 марта 2023, 15:49
Фото: 1MI

В Башкирии по данным ФНС насчитывается 18 рублевых миллиардеров

Самый большой доход более 7 миллиардов рублей имеет гражданин, получивший прибыль участвуя в деятельности иностранной компании.

«РБК-Уфа» выяснил у Федеральной налоговой службы РФ по Башкирии количество миллиардеров в республике. Количество граждан, чей задекларированный доход в минувшем году превысил 1 миллиард рублей — 18 человек. Самый богатый из миллиардеров — обладатель 7,8 миллиардов рублей. Изданию в ФНС дополнительно сообщили о том, что столь впечатляющую прибыль налогоплательщик получил участвуя в деятельности зарубежной компании.

Рассказали в ФНС изданию и о миллионерах, а точнее раскрыли количество тех, кто за 2022 год задекларировал доходы на сумму от 1 млн рублей до 10 млн рублей — в ведомстве насчитали 56 тысяч таких граждан.

До миллиона рублей заработали большинство подавших декларацию, таких деклараций было подано 428 тысяч. Сумма налога, подлежащая уплате, за прошлый год в республике выросла на 74,8% и составила более 2 млрд рублей.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Экономика
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