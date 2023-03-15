МСП: По итогам 2022 года разработчики ПО и IT-компании привлекли 12 млрд рублей

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов стали Москва, где в сумме было выдано 6,2 миллиарда рублей, а также Санкт-Петербург с общей суммой финансовой поддержки в один миллиард рублей и Татарстан. Там выдано кредитов на сумму 980 миллионов рублей. В пятерку российских субъектов вошли Пермский край, где выдано кредитов на общую сумму 532 миллиона рублей, и Орловская область, в которой предприниматели получили помощь на сумму в 353 миллиона рублей.