МСП: По итогам 2022 года разработчики ПО и IT-компании привлекли 12 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По результатам 2022 года с помощью этих предприятий привлечено 12 млрд рублей. Для этого был использован механизм гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также повысилось и количество выданных кредитных средств. В 2022 году их число составило 875, тогда как годом ранее количество кредитов достигало 195, пишет РИА ”Новости”.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил важное стратегическое направление работы МСП, которым является переход от объемов поддержки к увеличению числа ее получателей. Прироста выданных кредитов удалось достичь благодаря совершенствованию гарантийного механизма. При этом весь 2022 год корпорация расширяла возможности механизма «зонтичных» поручительств, которые могут получить бизнесмены при нехватке залогового имущества или его отсутствия. Вместе с Минэкономразвития изменен подход к требованиям по работе с гарантийными организациями в регионах.
Регионами-лидерами по объему выданных кредитов стали Москва, где в сумме было выдано 6,2 миллиарда рублей, а также Санкт-Петербург с общей суммой финансовой поддержки в один миллиард рублей и Татарстан. Там выдано кредитов на сумму 980 миллионов рублей. В пятерку российских субъектов вошли Пермский край, где выдано кредитов на общую сумму 532 миллиона рублей, и Орловская область, в которой предприниматели получили помощь на сумму в 353 миллиона рублей.
При этом в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республике, а также Амурской, Курской и Липецкой областях зафиксированы нулевые показатели финансовой поддержки.
НГС, оператором которой является Корпорация МСП, позволяет бизнесменам получать банковское финансирование с помощью гарантий и поручительств в том случае, если отсутствует залог либо его недостаточно. Получить поддержку можно, обратившись в банки – участники механизма «зонтичных» поручительств и в гарантийные организации в регионах.