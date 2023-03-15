Госдума планирует ввести поправки в законодательство после забастовок в Wildberries

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесут проект закона, в котором говорится о запрете одностороннего изменения договоров, которые имеются у маркетплейсов. Об этом сказал Гусев, беседуя с NEWS.ru.
Он пригласил представителей Wildberries на очную встречу, однако они не пришли. Данные меры приняли в связи с тем, что несколько сотрудников пунктов выдачи заказов устроили забастовку из-за того, что маркетплейс ввел новую систему штрафов.
Сегодня юристы изучают, нарушило ли руководство маркетплейса российское законодательство. В случае нарушения, Госдума обратиться в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. Ко всему прочему, 21 марта состоится совещание ФАС по Wildberries. На нем участники обсудят вопрос, касаемо взаимоотношений руководства маркетплейса с сотрудниками пунктов выдачи заказов.
Данная ситуация касается каждого россиянина, который пользуется услугами Wildberries, подытожил Гусев.