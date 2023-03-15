Горящий «Башавтотранс», корь из Египта, пожизненное за 3 смерти и паводок в Башкирии

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Снежные горы, которые несмотря на наступившую весну, все еще покрывают Уфу, стали косвенной причиной тяжелых травм, которые получила 8-летняя девочка. Обледеневшая гора снега в селе Нагаево в глазах ребенка превратилась в залихватский аттракцион и девочка поспешила скатиться с него на ледянке. К сожалению с горы девочка улетела под колеса машины и получила тяжелые травмы. Сегодня днем минздрав сообщал, что ребенок в реанимации.
Продолжая детскую тему. Еще на прошлой неделе стало известно о случаях кори у детей в Башкирии, и если тогда крайне опасное заболевание, от которого нет эффективного лечения выявили у ребенка приехавшего из Таджикистана, то на этот раз корь стала неприятным «сувениром» из Египта. Напомним, что защищает от кори только прививка, но в настоящее время делают ее детям не все.
Сегодня пожизненный приговор получил убийца троих студенток из Башкирии Александр Лазарев. Преступление было совершено в городе Гай Оренбургской области в сентябре 2022 года. Рецидивист Лазарев вышел на свободу из колонии строгого режима, в которой почти 10 лет провел за убийство и убил и изнасиловал трех студенток из Башкирии, а потом поджег квартиру, пытаясь замести следы. В этот раз из тюрьмы он уже не выйдет.
В Башкирии, как и во многих регионах России ждут паводка. Сложная ли обстановка будет в республике пока не вполне ясна, прогнозы разнятся, метеорологи считают, что ситуация стабильная, но специалисты ЦВО называют обстановку в Башкирии сложной.
Сегодня в Башкирии на трассе М-7 сгорел автобус «Башавтотранс», перевозивший 3 пассажиров по маршруту «Уфа-Дюртюли». Автобус вез всего троих пассажиров, к счастью все они и их водитель смогли выбраться из машины и не пострадали. И это не первый сгоревший автобус данного перевозчика.
А еще сегодня в Курултае Башкирии состоялось заседание комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию на котором выступил заместитель министра строительства республики Артем Ковшов. замминистра дал очень позитивный прогноз по ситуации с обманутыми дольщиками в республике, однако кое-что может этому помешать.