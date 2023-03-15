Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими мечтами о дворцах в селах

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях поделился тем, о чем он мечтает. Причем в самом посте он рассказал и о том, как его мечты начинают сбываться. Пост был посвящен открытию дворца спорта в селе Бураево одноименного района, а мечтает глава о том, чтобы в каждом крупном себе был дворец.