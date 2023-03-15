Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими мечтами о дворцах в селах

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях поделился тем, о чем он мечтает. Причем в самом посте он рассказал и о том, как его мечты начинают сбываться. Пост был посвящен открытию дворца спорта в селе Бураево одноименного района, а мечтает глава о том, чтобы в каждом крупном себе был дворец.
– Моя мечта – чтобы в каждом крупном сельском населенном пункте были свои дворцы спорта. Где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть тренеры и спортивные результаты, – написал глава, открыв физкультурно-оздоровительный центр вместе с заместителем министра спорта РФ Одесом Байсултановым.
Глава напомнил и о том, что в республике параллельно строятся 15 спортивных объектов – бассейны, ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы и Башкирия продолжит работу в этом направлении.
– Счастливые глаза ребятишек – главная награда за эту работу, – поделился глава.