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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 15:00

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился своими мечтами о дворцах в селах

15 марта 2023, 14:57
Фото: vk.com/Радий Хабиров
Руководитель республики мечтает, чтобы во всех крупных селах были дворцы спорта и рассказал о том, как его мечта начинает сбываться.

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях поделился тем, о чем он мечтает. Причем в самом посте он рассказал и о том, как его мечты начинают сбываться. Пост был посвящен открытию дворца спорта в селе Бураево одноименного района, а мечтает глава о том, чтобы в каждом крупном себе был дворец.

– Моя мечта – чтобы в каждом крупном сельском населенном пункте были свои дворцы спорта. Где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть тренеры и спортивные результаты, – написал глава, открыв физкультурно-оздоровительный центр вместе с заместителем министра спорта РФ Одесом Байсултановым. 

Глава напомнил и о том, что в республике параллельно строятся 15 спортивных объектов – бассейны, ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы и Башкирия продолжит работу в этом направлении.

– Счастливые глаза ребятишек – главная награда за эту работу, – поделился глава.
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество#Дети
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