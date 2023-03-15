Экологическое бедствие в Мишкинском районе: кто сливает опасные отходы?

Тем временем коммунальные отходы сливаются прямо за забором полигона ТБО, который принадлежит фирме депутата. При этом сам Радик Шамсутдинов отрицает, что причастен к этому экологическому бедствию, и заявляет, что не в курсе, кто именно отравляет землю опасными отходами. Хотя ранее, по материалам ОНФ, он уже привлекался к ответственности за аналогичное загрязнение окружающей среды канализационными стоками — в том же самом месте. Тогда местная прокуратура подтвердила несанкционированное размещение отходов IV класса опасности компанией «СтройПроект», принадлежащей Радику Шамсутдинову. За нарушение компанию депутата привлекли по административной статье (ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»), выписав ему лишь предупреждение.