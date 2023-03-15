Экологическое бедствие в Мишкинском районе: кто сливает опасные отходы?

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Ранее Mkset уже писал о том, что в Мишкинском районе компания «СтройПроект» депутата местного совета от партии «Единая Россия» Радика Шамсутдинова незаконно сливала коммунальные отходы из жилых домов и свозила строительный мусор на несанкционированные свалки.
В распоряжении редакции оказались видео очевидцев от 2 марта этого года, на которых видны автомобили, которые сливают бытовые отходы в неположенных местах в Мишкинском районе. Согласно фотографиям, один из них — автомобиль ГАЗ цистерна с госномером А109ОН702, оказался государственным: его собственник — отдел образования Мишкинского района, которым руководит экс-председатель райсовета, депутат-единоросс Сергей Александров. Mkset сделал запрос в сервис «Автопроверка» — действительно, собственником автомобиля является юрлицо, а в качестве страхователя заявлен отдел образования Мишкинского района РБ (выписка есть в распоряжении редакции).
Слив отходов напрямую не связаны со «СтройПроектом». При этом отметим, что экс-председатель райсовета — руководитель учреждения, которой принадлежит ассенизатор, — ранее был прямым начальником Радика Шамсутдинова по депутатской линии.
Напомним, что лицензия на утилизацию жидких коммунальных отходов в районе имеется только у ООО «СтройПроект», директора которого Радика Шамсутдинова резко раскритиковал на оперативке в правительстве глава республики Радий Хабиров и потребовал от исполкома «Единой России» лишить его депутатского мандата. Однако Радик Шамсутдинов не только не лишился кресла, но и продолжает возглавлять бюджетный комитет местного Совета. Более того, его фирма набрала более 125 госконтрактов на общую сумму более 65 млн руб., что составляет примерно десятую часть годового бюджета всего района.
Тем временем коммунальные отходы сливаются прямо за забором полигона ТБО, который принадлежит фирме депутата. При этом сам Радик Шамсутдинов отрицает, что причастен к этому экологическому бедствию, и заявляет, что не в курсе, кто именно отравляет землю опасными отходами. Хотя ранее, по материалам ОНФ, он уже привлекался к ответственности за аналогичное загрязнение окружающей среды канализационными стоками — в том же самом месте. Тогда местная прокуратура подтвердила несанкционированное размещение отходов IV класса опасности компанией «СтройПроект», принадлежащей Радику Шамсутдинову. За нарушение компанию депутата привлекли по административной статье (ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»), выписав ему лишь предупреждение.
Важно, что жидкие коммунальные отходы относятся к IV классу опасности — их можно утилизировать только на очистных сооружениях. Это необходимо именно в таком формате, поскольку остатки экскрементов легко могут попасть через грунтовые воды в питьевые колодцы и скважины жителей, откуда они берут воду для приготовления пищи, купания детей, полива огородов. Поскольку слив отходов на несанкционированных свалках продолжается, здоровье селян по-прежнему остается под угрозой.
Неизвестно, почему машина от местного отдела образования вывозят отходы. Возникает и другой вопрос. Ранее на протяжении 5 лет местная ЦРБ заключала госконтракт на вывоз жидких коммунальных отходов с компанией ООО «Стройпроект», но в этом году не заключила — как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Кто тогда вывозит отходы из ЦРБ? Mkset направила соответствующие запросы в Министерство образования РБ и Министерство здравоохранения РБ, чтобы прояснить ситуацию.
В министерстве образования республики на запрос ответили, что в компетенцию ведомства рассмотрение этих вопросов не входит, а отдел образования Мишкинского района является муниципальным учреждением. Редакция направила соответствующие запросы в отдел образования и главе Мишкинского района Павлу Трапезникову.
Напомним, что глава республики Радий Хабиров указом № 310 поставил задачу ликвидировать к 2024 году все недействующие и бесхозные свалки в регионе. Осенью 2022 года, по данным ЦУРа, по состоянию на 17 октября в Башкирии оставалось 998 несанкционированных свалок.