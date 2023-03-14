Завтра 15 март в Уфе ГИБДД проведет сплошные проверки пассажирского транспорта

Госавтоинспекторы будут останавливать пассажирский транспорт в ходе рейдовых мероприятий, которые будут направлены как на снижение аварийности, так и на изучение состояния автобусов. Для этого в рейдах будут участвовать в том числе и сотрудники подразделений технического контроля. Они будут проверять техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям.