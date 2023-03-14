Завтра 15 март в Уфе ГИБДД проведет сплошные проверки пассажирского транспорта

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В ГИБДД по Уфе предупредили граждан о том, что завтра в Уфе пассажирам общественного транспорта, в частности автобусов и маршрутных такси, нужно быть готовыми к тому, что в пути автобус остановят сотрудники ГИБДД.
Госавтоинспекторы будут останавливать пассажирский транспорт в ходе рейдовых мероприятий, которые будут направлены как на снижение аварийности, так и на изучение состояния автобусов. Для этого в рейдах будут участвовать в том числе и сотрудники подразделений технического контроля. Они будут проверять техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям.
Однако инспекторы будут обращать внимание и на состояние водителей, а именно был ли перед рейсом у водителя медицинский осмотр, соблюдает ли он режим труда и отдыха и насколько им соблюдаются нормы перевозки пассажиров.
Напомним, пассажирские автобусы в Уфе не на пустом месте стаи предметом внимания Госавтоинспекцтии. Не так давно в столице Башкирии произошло резонансное ДТП с двумя автобусами, где пострадали не только пассажиры, но и особняк Якушевых на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского, который является объектом культурного наследия.
После прокурорской проверки следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Дело возбудили как раз таки из-за травм полученных 8 пассажирами автобусов, которые попали в происшествие. «Травмы» которые получил «Особняк Якушевых» предстоит определить экспертизе. Дело взял на контроль главный следователь РФ Александр Бастрыкин.