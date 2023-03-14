За публикацию инструкций изготовления боеприпасов будет положен штраф до 1 млн рублей

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Как передает RT со ссылкой на РИА Новости, поправки предполагаются в ст. 13.15 КоАП.
За распространение в средствах массовой информации и Сети материалов о способах незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию будут предусмотрены штрафы: для рядовых граждан в размере от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения, для должностных лиц — от 40 до 80 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей
Кроме того, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.