За публикацию инструкций изготовления боеприпасов будет положен штраф до 1 млн рублей

За распространение в средствах массовой информации и Сети материалов о способах незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию будут предусмотрены штрафы: для рядовых граждан в размере от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения, для должностных лиц — от 40 до 80 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей