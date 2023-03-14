За незаконный экспорт оружия за рубеж будет положено наказание до 12 лет колонии

12 лет лишения свободы и штраф в размере один миллион рублей — такое наказание положено по новому закону принятому в Госдуме за незаконные поставки за рубеж из РФ или передачу иностранному лицу вооружения либо военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.