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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

За незаконный экспорт оружия за рубеж будет положено наказание до 12 лет колонии

Сегодня, 14:10
12 лет лишения свободы и штраф в размере один миллион рублей — такое наказание положено по новому закону принятому в Госдуме за незаконные поставки за рубеж из РФ или передачу иностранному лицу вооружения либо военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Как сообщает RT со ссылкой на РИА Новости, за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному гражданину вооружения или военной техники, товаров или технологий нарушитель будет наказан лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом — до 1 млн рублей.

Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения, а также в случаях, когда речь идет об оружии массового поражения или технологий для его создания, будет караться лишением свободы сроком от 5 до 10 лет и штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

За преступление, совершенное организованной группой, будет полагаться ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет и штрафом до 1 миллиона рублей.

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