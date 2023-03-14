Все идет плану, никто не услышит. Как КХЛ и судьи издевались на «Салаватом Юлаевым»

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Гнев, шок, растерянность. Никто в республике не ожидал, что «Салавату» в первом раунде придется сражаться не только с «Адмиралом». Но еще и с судейским корпусом, а также со всем офисом КХЛ вместе взятым.
После четвертой игры серии счет был 2-2 и казалось, что шансы соперников на полуфинал Востока как минимум равны. Жизнь показала, как наивны были те иллюзии. В ключевых матчах, пятом и шестом, Уфу открыто прибили судьи.
В роковой шестой встрече это ярче всего подтвердилось соотношением штрафных минут. «Салавату» дали больше удалений, чем «Адмиралу». Как такое может быть, если все успехи дальневосточников на льду базируются на тактике мелкого фола? Если большую часть встречи они оборонялись, были под давлением? Чтобы грубая команда Тамбиева так редко отправлялась на скамейку штрафников? Это возможно лишь при одном сценарии. Имя которому — предвзятый арбитраж.
А в пятом матче серии отношение к Уфе и Башкирии было еще хуже. Причем смертельные фокусы начались уже на 50-й секунде.
Сначала Чебыкин позволяет себе стопроцентную подножку на Науменкове. Комментатор трансляции цинично говорит, что игрок «Салавата»… не удержался на ногах. Арбитр цинично сглатывает свисток. Грубиян из «Адмирала» отдает голевую передачу. И…
Наступает вторая серия расправы над хозяевами. Уфимский штаб берет видеочеллендж, все камеры фиксируют явный офсайд, но… «Вне игры» видит вся Россия, кроме анонимных судей КХЛ из секретной «видеокомнаты». Они принимают решение, что все законно.
А вы оцените, как было на самом деле.
Зачем это нужно лиге, спросите вы. А все просто. Верхушка людей отчитается перед высшим руководством страны, какие они умные, что ввели потолок зарплат. Теперь все команды равны. Посмотрите, как тащат то же «Торпедо» Ларионова, чтобы и их успех включить себе в заслугу — главный тренер «Динамо» Кудашов может сколько угодно кидаться бутылками на скамейке — получит штраф от лиги.
Непредвзятые судьи отменили бы гол «Адмирала», и соперники продолжили бы со счета 0:0. Вместо этого «Салавату» дали еще две минуты штрафа — и гости быстро повели 0:2. Хотя, по оценке автора, незаконными были и первый гол, и второй.
А теперь — о главном. Почему же «Салават» стал жертвой столь циничного и предвзятого отношения? Да просто потому, что все — кроме уфимского клуба — были прямо заинтересованы в победе «Адмирала». До старта плей-офф мало кто из болельщиков верил в приморцев. Темная дальневосточная лошадка котировалась низко. И это прекрасно знали главные специалисты по анализу болельщицких ожиданий.
То есть букмекеры. В первую очередь, вероятно один из ключевых спонсоров КХЛ, компания «Фонбет».
А если знать о том, что прибыль букмекеров тем выше, чем более сенсационен результат.
А если понимать, что объемы ожиданий и ставок на победу фаворита показывают самый эффективный рост именно при формате затянутой серии плей-офф. Сначала бодание и равный счет, потом иллюзия того, что в конце концов более умелый и мастеровитый дуэлянт возьмет свое. И, наконец, непредсказуемый успех аутсайдера в самой концовке.
Этот сценарий настолько вкусен с точки зрения финансов, что для его обеспечения все средства хороши.
После этого стоит ли удивляться тому, как четко и пошагово был отработан тот самый злополучный сценарий? Нет. Удивляться можно лишь неприкрытому цинизму, который сопровождал действия всех вовлеченных в процесс. Всех, кто обеспечивал сенсационную победу сами знаете какой команды.
«Салават» на протяжении всего сезона работал не только на благо Уфы, но и на благо всей хоккейной России. Готовил кадры для отечественного хоккея, не стеснялся доверять молодежи. Показательно, что именно в Башкирии сверкал лучший бомбардир юлаевцев в «регулярке» Шмелев. Именно в Башкирии вновь добавил не только матерый Кадейкин, но и молодой Мухамадуллин (особенно во второй половине сезона, особенно в плей-офф). Прогрессировал и стал твердым игроком основы Пустозеров, набрал опыта Алалыкин. Молодые защитники Варлов и Комаров в своем первом полноценном сезоне на уровне КХЛ провели на двоих более 40 матчей. И так далее.
И вот команду, которая растит игроков для российского хоккея, для лиги и сборной, эта самая лига «отблагодарила» вот таким образом. Эту амбициозную, нацеленную на созидание команду умышленно прибили в плей-офф.
Символично, что на рекламных постерах КХЛ и «Фонбет» рекламирует персона, которая своим поведением позорит всю Россию — опытная порнозвезда по фамилии Немчинова. Нарочно не придумаешь. Ведь и с точки зрения отношения — к хоккею, к национальным интересам, к нашим болельщикам — сотрудничество лиги с букмекерами тоже выглядит как грязная порнография. Давайте и дальше тащить за уши тренеров из враждебной Латвии, давайте тащить клубы с легионерами на ведущих позициях.
Только не надо после этого бегать наверх и отчитываться о том, что вы заботитесь о развитии хоккея. Когда офис КХЛ докладывает в Минспорта или куда повыше — то, уверены, про «Фонбет» и нюансы «игры для спонсора» лига молчит. Вместо этого боссы и кураторы КХЛ постараются продвинуть тезисы про «непредсказуемый чемпионат», «полезный потолок зарплат» и «лигу равных возможностей». Не надо вводить руководство страны в заблуждение. Какие равные возможности, если судейство в одну сторону? Какой патриотизм, если искусственная сенсация будет использована в конъюнктурных интересах?
Мы ведь в Уфе тоже читаем прессу и видим, что именно сотрудники КХЛ — против лимита на легионеров. И мы удивляемся, почему лига не хочет защищать интересы российских игроков — а вместо этого готова лоббировать интересы иностранцев. И мы не хотим, чтобы КХЛ занималась подменой понятий. Во-первых, непредсказуемость — это не повод для того, чтобы проталкивать вредные решения. Во-вторых, мы видели, как выглядит изнанка этой непредсказуемости. В-третьих — если вы любите сенсации, так похвалите хотя бы на словах Ларионова. Тренера, который в этом сезоне вернул как минимум 10 человек из низших лиг Северной Америки, и тем самым спас их для российского хоккея. Но почему же ваши судьи, помогая тренеру Тамбиеву по кличке Гауляйтер, одновременно мешают выигрывать патриотичному тренеру «Торпедо»? Опять просят совета у спонсора на букву «Ф»?
«Салават» похоже уже принесли в жертву корпоративным интригам руководства лиги и букмекеров. Нам от этого грустно. Но мы не хотим, чтобы следующей жертвой стал весь российский хоккей.