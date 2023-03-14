Все идет плану, никто не услышит. Как КХЛ и судьи издевались на «Салаватом Юлаевым»

Мы ведь в Уфе тоже читаем прессу и видим, что именно сотрудники КХЛ — против лимита на легионеров. И мы удивляемся, почему лига не хочет защищать интересы российских игроков — а вместо этого готова лоббировать интересы иностранцев. И мы не хотим, чтобы КХЛ занималась подменой понятий. Во-первых, непредсказуемость — это не повод для того, чтобы проталкивать вредные решения. Во-вторых, мы видели, как выглядит изнанка этой непредсказуемости. В-третьих — если вы любите сенсации, так похвалите хотя бы на словах Ларионова. Тренера, который в этом сезоне вернул как минимум 10 человек из низших лиг Северной Америки, и тем самым спас их для российского хоккея. Но почему же ваши судьи, помогая тренеру Тамбиеву по кличке Гауляйтер, одновременно мешают выигрывать патриотичному тренеру «Торпедо»? Опять просят совета у спонсора на букву «Ф»?