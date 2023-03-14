В уфимской многоэтажке вода с протекающей крыши дошла с 9 до 5 этажа

Корреспондент Mkset обратился за комментариями сначала в управляющую компанию ООО «ЖЭУ „Новостройка“», где по одному из телефонов не ответили, а по другому диспетчер сообщила, что заявок по кровле в целом «очень много», но так как она просто диспетчер, ситуацию с конкретным домом комментировать не может. Женщина предложила обратиться в бухгалтерию или же в отдел по связям с общественностью, но найти сайт ЖЭУ с этими данными не вышло.