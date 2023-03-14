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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В уфимской многоэтажке вода с протекающей крыши дошла с 9 до 5 этажа

14 марта 2023, 10:03
Фото: 1MI
В УЖХ Октябрьского района занялись ситуацией, однако по словам жительницы дома тянется она годами.

В редакцию Mkset обратилась жительница дома по адресу улица Лесной проезд, 8/2, Дания Н. живет в 4 подъезде и жалуется на то, что в ее в квартире и в общем тамбуре с соседями протекает кровля!

— Ситуация повторяется вот уже много лет! Ежегодно подаваемые заявки и звонки в ЖЭУ «Новостройка» — результата нет! Кровля течет! Причем, с каждым годом всё больше и больше! Более того в квартире у соседей вода стекает прямо по электросчетчику, что очень пожароопасно для всего подъезда и всего дома! Течет по всему стояку, с 9 этажа и ниже, – возмущается уфимка.

При этом по словам Дании Н. ни одна из квартир, терпящих бедствие, не является задолжником по коммунальным платежам. Женщина ставит вопрос ребром — «за что мы платим огромные счета за ЖКХ?!».

Прикладывает женщина и красноречивое видео, на котором пешком с верхнего 9 этажа дома спускается вниз, снимая отсыревший потолок и струи воды, постепенно спускающиеся до 5 этажа.

Видео: 1MI

Корреспондент Mkset обратился за комментариями сначала в управляющую компанию ООО «ЖЭУ „Новостройка“», где по одному из телефонов не ответили, а по другому диспетчер сообщила, что заявок по кровле в целом «очень много», но так как она просто диспетчер, ситуацию с конкретным домом комментировать не может. Женщина предложила обратиться в бухгалтерию или же в отдел по связям с общественностью, но найти сайт ЖЭУ с этими данными не вышло.

В пресс-службе УЖХ Октябрьского района Mkset пояснили, что к сожалению на данный момент в силах УЖХ только очищать кровлю. Жильцам судя по всему придется еще потерпеть.

— В нынешнем 2023 году в доме по адресу улица Лесной проезд, 8/2 запланирован капитальный ремонт кровли т он обязательно будет произведен, — сообщили в пресс-службе УЖХ Октябрьского района.

Тем временем не всем домам, у которых наблюдаются весенние проблемы с крышей везет так, как этой девятиэтажке. У дома по адресу улица Рыбакова, 12, где в ночь с 8 на 9 марта под тяжестью снега обвалилась кровля площадью 20 квадратов, капитальный ремонт запланирован только в 2025 году. Дом, где окна заменены фанеркой, а в крыше наблюдалась 20-метровая дыра, между тем даже не признан аварийным.

В минуте ходьбы от дома с рухнувшей крышей в Уфе нашлось здание с такой же проблемой
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Видео
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